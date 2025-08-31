Paulo Londra será papá por tercera vez: el anuncio que hizo junto a su novia en redes

Paulo Londra sorprendió al anunciar en plena gira internacional que se convertirá en padre por tercera vez. Su pareja, Martina Quetglas Boj, está embarazada y juntos esperan la llegada de una niña.

Paulo Londra anunció junto a Martina Quetglas Boj que espera su tercera hija

“Se viene la tercera leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias. Gracias Dios por formar este equipo, voy por el clan Londra. Solo princess. @martuquetglas te amo mucho”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, acompañando el posteo con tiernas fotos junto a Martina.

La revelación también se dio en vivo durante su show en Perú, donde Londra exclamó desde el escenario: “¡Perú, voy a tener una nena!”, lo que desató la ovación del público presente.

Cabe recordar que Londra ya es padre de Isabella Naomí y Francisca, fruto de su relación anterior con Rocío Moreno.

El descargo de Paulo Londra tras los mensajes negativos en su publicación

Tras conocerse la noticia, no faltaron los comentarios en redes sociales que recordaban viejas polémicas sobre su rol como padre. Frente a esto, el cantante reaccionó con un fuerte mensaje:

“Che, a los que van a tirar la de siempre: ya estamos muy bien. Mis hijas están sanas, otra en camino, el cole bien, el deporte bien, hay trabajo, salud, y cada vez con más equipo. Las familias cada vez más unidas y sabiendo que lo más importante son ellas. Así que antes de opinar de mí, pensá en mis niñas, que por culpa de internet y de gente que habla sin saber van a leer comentarios de giles. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pa”, expresó el cordobés.

La historia de amor con Martina Quetglas Boj

Paulo Londra y Martina Quetglas Boj mantienen una relación desde 2022, cuando el músico se reencontró con ella tras su separación de Rocío Moreno. Ambos se conocían desde el colegio en Córdoba y volvieron a coincidir en una reunión de exalumnos.

La relación se consolidó rápidamente y en junio de este año, durante un viaje a Ibiza, Londra le pidió matrimonio a Martina, quien compartió emocionada en redes sociales: “Sí, quiero. Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en la vida. Vamos por todo”.

El cantante, por su parte, le respondió públicamente: “Te amo, reina. Sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”.

Con esta nueva noticia, Paulo Londra celebra una etapa de plenitud personal y profesional, mientras continúa con su gira internacional “Paulo Londra – Tour 2025”.