La polémica por el final de Los Profesionales de Siempre abrió un nuevo capítulo en el conflicto entre Flor de la V y Canal 9. Tras anunciar el levantamiento de su programa, la conductora reveló que podría recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de las condiciones de su contrato.

Según informó Noticias Argentinas, en diálogo con LAM, Flor reconoció que la decisión de las autoridades de la emisora la sorprendió y aseguró que durante todo el año intentó recuperar su horario original.

El ciclo de espectáculos finalizará el próximo 31 de enero de 2027, en medio de los cambios que se preparan en la programación del canal.

Flor de la V podría iniciar acciones legales contra Canal 9

Uno de los principales reclamos de la conductora está relacionado con la modificación de la franja horaria de su programa.

Los Profesionales de Siempre se emitía originalmente de 13.30 a 15.30, pero posteriormente pasó al horario de 15 a 17.

Según explicó Flor, esta decisión perjudicó los índices de audiencia del ciclo y no contó con su aprobación.

La conductora sostiene que su contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2027 y contempla un horario determinado. Por ese motivo, no descartó recurrir a sus abogados si no logra alcanzar un acuerdo con las autoridades.

La llegada de Mandarina Contenidos y el futuro de Canal 9

De acuerdo con el relato de Flor de la V, la finalización de su programa está vinculada con los cambios impulsados por el Grupo Octubre tras la adquisición de Mandarina Contenidos.

La conductora explicó que su espacio en la programación quedaría comprometido por los nuevos proyectos de la productora.

La noticia llegó cuando estaba organizando sus vacaciones y todavía mantenía expectativas de continuar al frente del ciclo durante 2027.

Flor de la V explicó por qué sus panelistas se enteraron en vivo

Otro de los episodios que generó repercusión fue la manera en que los integrantes del programa conocieron la noticia de su finalización.

El viernes pasado, la conductora anunció al aire el cierre del ciclo, mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa.

Tras las críticas que recibió en las redes sociales, Flor aseguró que había confiado en que la producción comunicaría previamente la decisión al equipo.

La conductora atribuyó lo sucedido a un problema de comunicación y negó haber tenido la intención de exponer a sus compañeros.

Por el momento, Flor de la V dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales, mientras se acerca la fecha de despedida de Los Profesionales de Siempre y continúa la incertidumbre sobre su futuro televisivo.