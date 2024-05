Florencia Peña habló sobre un posible retorno de Érica Rivas a Casados con Hijos: «La cosa se pudrió»

La actriz Florencia Peña visitó «Socios del Espectáculo» y habló sobre la posibilidad de que la popular tira «Casados con Hijos» regrese de la mano de una plataforma de streaming.

Inevitablemente surgió la pregunta de si regresará Érica Rivas a interpretar su papel de María Elena Fuseneco, uno de los personajes favoritos del fanáticos, ya que la actriz no esta en los mejores términos con los actores de la serie.

El conflicto surgió cuando Rivas fue despedida de la obra de teatro de Casados con Hijos que realizaron en 2021, por conflictos creativos vinculados al guión de la obra que Rivas calificó de machista.“¿Se puede negociar o es innegociable?» indagó el conductor del programa de El Trece.

“Yo creo que la cosa ya quedó muy mal ahí. Yo realmente es algo que lamento mucho, porque iba a ser una fiesta y me parece que ahí hubo algo de ponernos en un extremo que yo no comparto” comenzó opinando Peña.

«A mí no me gustan los extremos. Me parece que nada que esté en un extremo puede ser bueno. Desde la política hasta cualquier postura personal. Siempre hay algo para perder” continuó.

“Yo creo que Casados con Hijos es una crítica. Cuando las cosas se pusieron en términos de machismo o feminismo la cosa se pudrió. Yo se lo decía a ella, nosotras nos juntamos a tomar un café y lo charlamos” recordó Florencia.

“Yo le decía: ‘Érica, esto es una crítica. Esto no es real. Nosotras no estamos avalando al machismo’. Nosotras lo estamos criticando, Casados siempre fue una crítica. De hecho, cuando el primer año fue medio un fracaso era porque la gente lo tomaba literal” explicó la intérprete de «Moni Argento».

Flor Peña también opinó sobre Guillermo Francella: «¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro?»

Peña volvió a defender a su coprotagonista de Casados con Hijos, Guillermo Francella, ya que fue duramente criticado por posicionarse a favor del gobierno de Javier Milei.

«Mantengo las esperanzas, las medidas eran necesarias y cumplió como dijo. Sabíamos que iba a haber una cirugía mayor» dijo Francella en una entrevista radial, cuando le consultaron «cómo veía el país». El actor recibió muchas críticas por parte de sus colegas, como Esteban Lamothe, Érica Rivas, Dolores Fonzi, entre otros.

Ante esto, Florencia dijo: «Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual. Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero. Nosotros no teníamos que estar discutiendo qué piensa un compañero”. Luego, Peña hizo referencia a las comentarios que recibió luego de mostrar su apoyo al gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

«A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso” continuó.

“La crítica en general que me hacen a mí tiene más que ver con lo ideológico. Siempre fue lo ideológico. Y yo aprendí a convivir con eso, porque vivo la vida con gente que no piensa como yo” sumó la actriz.