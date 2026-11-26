Franco Yankelevich, el hijo mayor de Romina Yan, continúa consolidando su carrera artística y acaba de dar un importante paso profesional con la presentación de su primer cortometraje, Of Men & Monsters (De hombres y monstruos).

Según contó en una entrevista con La Nación, el joven actor de 26 años estrenó su producción este miércoles 25 de noviembre en el Festival Internacional de Cine Buenos Aires Rojo Sangre, donde también reveló cómo reaccionaron sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, al descubrir su nuevo trabajo.

Franco Yankelevich reveló cómo reaccionaron sus abuelos

El actor explicó que sus abuelos conocieron el cortometraje una vez finalizado y que ninguno de ellos intervino en su realización.

Tanto Cris Morena como Gustavo Yankelevich quedaron gratamente sorprendidos al descubrir una faceta artística de su nieto que hasta entonces desconocían.

El proyecto representa un desafío personal para Franco, quien busca construir una identidad profesional propia, más allá del reconocido apellido familiar.

De qué trata el primer cortometraje del hijo de Romina Yan

Of Men & Monsters es un western de época de 20 minutos de duración, filmado íntegramente en la Argentina, en inglés y con un equipo de profesionales locales.

La historia gira alrededor de dos antiguos amigos convertidos en enemigos, enfrentados por conflictos morales y acontecimientos del pasado.

Franco asumió diferentes responsabilidades dentro del proyecto: escribió el guion, se desempeñó como productor ejecutivo e interpretó uno de los personajes principales.

Dirigido por Bautista Caillet-Bois y producido por Carmela Pando, el cortometraje tuvo su estreno internacional en septiembre, durante el festival Shorts México.

Franco Yankelevich, el hijo de Romina Yan que busca dejar su propia huella

El joven se graduó en 2023 en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, donde se formó profesionalmente como actor.

Posteriormente, regresó a la Argentina para incorporarse a Margarita, la ficción de Cris Morena que amplió el universo de Floricienta y se emitió por HBO Max.

Ahora, mientras se prepara para los espectáculos de la producción musical en el Campo Argentino de Polo, Franco apuesta por desarrollar sus propios proyectos audiovisuales.

Con la actuación, la escritura y la producción como nuevos desafíos, el hijo de Romina Yan busca continuar el legado artístico de su familia, pero desde una mirada personal e independiente.