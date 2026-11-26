Los viajeros que se dirigían al Día de Acción de Gracias acudieron en masa a aeropuertos, carreteras y ferrocarriles, en uno de los días de mayor afluencia de viajeros en Estados Unidos, a pesar de las tormentas en la costa este, las inundaciones costeras en el oeste, la nieve en el medio oeste y la persistente preocupación por los recientes fallos tecnológicos.

Un avión de carga se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y obligó a la cancelación y retrasos de algunos vuelos en las últimas horas.

Día de Acción de Gracias: vuelos récords en Estados Unidos

La Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA) prevé controlar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el martes y el lunes. La AAA proyectó que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) entre el martes y el lunes, incluyendo casi 73 millones por carretera y casi 6 millones por aire. Se esperaba que otros 2,6 millones de personas utilizaran autobuses, trenes y cruceros.

El martes, el tráfico aéreo alcanzó su nivel más alto en 16 años, con 52.000 vuelos en un solo día, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en una publicación en redes sociales.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware informó el miércoles de más de 3700 retrasos y 60 cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), se registraron algunos retrasos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco debido a la baja nubosidad y en el Aeropuerto Internacional de Miami por condiciones meteorológicas adversas.

Cambian de fecha el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

Un hecho inéditos se produjo este jueves. El centésimo desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se pospuso hasta el sábado debido al mal tiempo. Algo sin precedentes.

El desfile anual, programado originalmente para el jueves, se ha pospuesto «por precaución» y tras consultar con las autoridades municipales sobre las inclemencias del tiempo, según informó Macy’s en un comunicado el miércoles.