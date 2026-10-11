«La vida vale la pena vivirla»: el emotivo mensaje de Gustavo Yankelevich tras el desgarrador testimonio de su nieto Valentín

La conmoción que generó el testimonio de Valentín Yankelevich sobre los maltratos vividos bajo el cuidado de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de Romina Yan, tuvo una inmediata y conmovedora respuesta puertas adentro de la familia.

Lejos de mantenerse en silencio, Gustavo Yankelevich utilizó sus redes sociales para abrigar públicamente a sus nietos y dejar en claro su postura de amor incondicional.

El histórico productor televisivo compartió una fotografía de intimidad familiar donde se lo ve abrazado a Franco y Valentín, los hijos mayores de la inolvidable actriz.

Junto a la postal, volcó un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó y cosechó miles de reacciones en el mundo del espectáculo: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”.

Un apoyo público que conmovió a las redes tras el crudo relato de Valentín Yankelevich

La publicación del productor no tardó en llenarse de muestras de cariño por parte de figuras del medio artístico que acompañaron a la familia a lo largo de los años. Amigos y colegas destacaron el rol fundamental que tuvo Gustavo al ponerse al hombro la crianza y la contención de los jóvenes tras el trágico fallecimiento de Romina en septiembre de 2010.

Entre las reacciones más destacadas en el posteo se contabilizaron los mensajes de:

Santi Talledo: “Toda mi admiración para vos, Gustavo. Siempre”.

“Toda mi admiración para vos, Gustavo. Siempre”. Marcela Kloosterboer: “Y a vos por haberles dado todo ese amor”.

“Y a vos por haberles dado todo ese amor”. Gerónimo Rauch y Marley: Quienes se sumaron con palabras de afecto y resaltaron la fortaleza del vínculo familiar frente a la adversidad.

Quienes se sumaron con palabras de afecto y resaltaron la fortaleza del vínculo familiar frente a la adversidad. Nicolás Vázquez: «admiro profundamente tu valentía y celebro que hoy puedas expresar todo lo horrible que te tocó vivir y que hayas logrado transformar tanto dolor en amor. Sos una persona hermosa y vales mucho».

El calvario que salió a la luz

Las palabras de Gustavo Yankelevich llegan horas después de la explosiva entrevista que Valentín brindó a Infobae, donde por primera vez expuso los detalles más oscuros de su infancia. El joven de 23 años relató el infierno cotidiano que debió atravesar entre los nueve y diez años: