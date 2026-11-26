Durante el verano, diversos bosques de la Patagonia y el resto del país sufrieron pérdidas de miles de hectáreas por el fuego. (Foto: Parque Nacional Los Glaciares)

El Gobierno nacional oficializó una asignación millonaria para el sistema de bomberos voluntarios y emergencias, con foco en el combate del fuego y la respuesta ante desastres naturales de cara a la temporada de verano.

El medio infobae mencionó que la medida quedó formalizada mediante la resolución 1217/2026 del ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, y establece un giro de $43.009.278,33 para cada una de las 1.076 asociaciones de bomberos voluntarios registradas en todo el país, lo que representa un subtotal de $46.277.983.480,08.

Según lo dispuesto por la normativa, estos fondos deberán destinarse a la compra de elementos para combatir incendios, tareas de protección civil y el mantenimiento del equipamiento operativo de cada cuartel, en un contexto de alta sensibilidad por los riesgos de incendios forestales y grandes emergencias durante los meses de calor.

El esquema también incorpora recursos para capacitación, funcionamiento institucional y fiscalización dentro del sistema nacional, además de establecer un orden de pagos que busca reforzar la cobertura ante emergencias y desastres naturales o provocados por la acción humana de gran magnitud.

Para que los desembolsos se hagan efectivos, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios deberá remitir la nómina correspondiente a la Subsecretaría de Gestión Administrativa, quedando cada transferencia sujeta a la acreditación de requisitos administrativos y a las disponibilidades presupuestarias fijadas en la norma.

Cómo son los criterios de cobro y la prioridad federal

El esquema oficial fija que los pagos no serán automáticos y exigirá el cumplimiento de obligaciones administrativas, la presentación de rendiciones de cuentas a través del sistema digital y la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina.

Un punto central del cronograma es el orden de las transferencias: priorizará a las provincias con menor cantidad de entidades de bomberos voluntarios que hayan acreditado su documentación en tiempo y forma, con el objetivo de asegurar cobertura y capacidad de apoyo federal ante emergencias de gran magnitud.

El reparto a federaciones, capacitación y AFE

Además del monto directo para los cuarteles, la resolución distribuye partidas específicas dentro del sistema:

Federaciones provinciales (segundo grado): recibirán dos partidas de $3.559.844.877,75 cada una, repartidas de forma proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas habilitadas en el Anexo I. Una irá a gastos de funcionamiento, representación y obligaciones legales, y la otra a la formación de bomberos voluntarios y directivos .

recibirán dos partidas de cada una, repartidas de forma proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas habilitadas en el Anexo I. Una irá a gastos de funcionamiento, representación y obligaciones legales, y la otra a la . Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios (tercer grado): contará con $3.559.844.883,06 para la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios , más $1.186.614.961,02 para funcionamiento institucional y cumplimiento de obligaciones.

contará con para la , más para funcionamiento institucional y cumplimiento de obligaciones. Agencia Federal de Emergencias (AFE): dispondrá de $1.186.614.971,34 (canalizados a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios) para fiscalización, creación de centros regionales de control, compra de equipamiento, movilidad, capacitación de instructores y subsidios extraordinarios ante emergencias.

La normativa advierte que las asociaciones que registren incumplimientos administrativos o anomalías operativas podrán quedar suspendidas como beneficiarias e incluso enfrentar acciones legales. Todo el equipamiento adquirido con estos aportes deberá incorporarse al inventario previsto por la Ley 25.054 y los bienes muebles o inmuebles incorporados deberán llevar la identificación oficial correspondiente al subsidio nacional.