Desvalijaron la casa de Carla mientras estaba en Gran Hermano: «Me rompieron todo»

Carla De Stefano reveló que le desvalijaron la casa mientras participaba de Gran Hermano, el reality de Telefe. El robo ocurrió cuando su familia había viajado a la costa para descansar.

Carla confirmó la información en A la Barbarossa. “Me enteré que entraron a casa cuando no había nadie, me rompieron todo y cuando se iban agarraron la llave del auto y se lo llevaron”.

“Yo tenía un sentimiento de mucho miedo dentro de la casa y me vengo a enterar ayer que pasó esto. Y sumado a esto, vino una trabajadora social porque mi exmarido había hecho una denuncia diciendo que había dejado solos a los tres hijos que tenemos en común para entrar a Gran Hermano”, comentó Carla.

Por ultimo, agradeció que no estuvieran sus hijos en la vivienda cuando ocurrió el robo. «Habían ido a pasar las fiestas a la costa y al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvieron de la costa, no pensaban hacer la denuncia, le dijeron que el seguro no me cubría la camioneta si no hacía la denuncia. Fueron a hacer la denuncia, vinieron los peritos a mi casa», apuntó la exjugadora de Gran Hermano.

Por qué Carla abandonó Gran Hermano

Carla tuvo viene de una mala experiencia en Gran Hermano, el juego de Telefe. Al segundo día de haber ingresado a la casa ya se había arrepentido de su decisión por no soportar estar lejos de sus hijos.

Así, luego de un mes de encierro decidió dejar el reality. Esa determinación no le fue gratuita. Tanto Santiago del Moro como el equipo de analistas del debate la criticaron por haber dejado el juego y por haber hablado mal de varios de sus compañeros a sus espaldas.