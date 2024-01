Virginia, la nueva participante de Gran Hermano: fan de las series, comediante e influencer

Luego de la salida de Carla Stéfano, quien dejó la casa por decisión propia, la producción de Gran Hermano tenía que encontrar a alguien para suplantar a la participante. La nueva elegida fue Virgina Demo de 55 años y oriunda de La Plata.

La entrada a la casa tomó a los hermanitos desprevenidos, quienes estaban participando de un nuevo desafío. Virginia entró con su valija y tapándose la cara con un sombrero para «generar misterio». La primera en recibirla fue Agostina, quién le dio un gran abrazo. Todos se mostraron contentos con la nueva incorporación y la nueva jugadora les dijo que eran «todas diosas y todos diosos».

“Miro series hasta cualquier hora y me levanto a eso de la una, dos o tres de la tarde” comenzó su presentación la participante. “Estoy separada del papá de mis hijas, una tiene 26 y la otra 26, estuve 35 años haciendo lo mismo» dijo la «hermanita» platense, luego aclaró que trabajaba en relación de dependencia, 12 horas por día en una oficina.

«Luego pasó algo que me hizo arrancar de cero con lo que me gusta y ahora hace 13 años que hago humor y stand-up” continuó la influencer con más de 60.000 seguidores en Instagram.

“Todo lo que tiene que ver con ser ama de casa no me gusta para nada. Si me cocinan va a ser mejor.” dijo Virginia. Después adentro de la casa aclaró que aunque no le gusten las tareas del hogar ayudará en la casa lo más posible.

“Me gusta derribar mitos con el humor, como el sexo” expresó la comediante y contó que “haría de todo para ganar, pero sin joder a nadie porque quiere demostrar que se puede”. Además, una vez dentro de la casa, le dijo a sus compañeros: «Hay que divertirse y generar contenido para el afuera, si somos todos un plomo es un plomo el programa.»