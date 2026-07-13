Furor en Google por el Mundial 2026: el insólito artículo que saltó un 2.000% en las búsquedas

El Mundial 2026 revolucionó por completo los hábitos de gasto de los argentinos. Tras meses marcados por un fuerte freno en las ventas minoristas, la fiebre por la Scaloneta introdujo variables inéditas en las plataformas de comercio electrónico, provocando un repunte comercial agresivo que los analistas de mercado no registraban desde hace tiempo.

Sin embargo, el furor digital desnudó los problemas de siempre: subas de precios por encima de la media, demoras logísticas y un quiebre de stock crónico en los artículos más deseados.

Lo más buscado: la obsesión por el vivo y el dispositivo que explotó este mundial 2026

El verdadero fenómeno de las últimas horas se dio en el rubro tecnológico. Los usuarios cambiaron rotundamente sus prioridades en las plataformas de comercio electrónico para garantizar la experiencia colectiva y, sobre todo, en tiempo real:

Antenas de TDA (Televisión Digital Abierta): marcaron un salto histórico del 2.112% en las búsquedas . El motivo es netamente estratégico: es el único sistema que elimina el molesto retraso (delay) del cable o el streaming, evitando que el vecino grite el gol dos jugadas antes.

marcaron un salto histórico del . El motivo es netamente estratégico: es el único sistema que elimina el molesto retraso (delay) del cable o el streaming, evitando que el vecino grite el gol dos jugadas antes. Proyectores hogareños: el interés en la web trepó un 101%. Las familias buscan alternativas para armar pantallas gigantes en el living y transformar las casas en «mini estadios».

Camisetas y figuritas: la odisea de las góndolas vacías

Intentar conseguir indumentaria oficial se convirtió en una misión casi imposible tanto en los shoppings como en los portales web debido al cuello de botella de la demanda:

La indumentaria de la Selección: las búsquedas de las casacas —con el modelo titular de Lionel Messi a la cabeza y la versión alternativa azul— registraron un incremento del 1.770% .

las búsquedas de las casacas —con el modelo titular de a la cabeza y la versión alternativa azul— registraron un incremento del . El fenómeno del álbum: las figuritas oficiales se mantienen en el podio de lo más solicitado. A diferencia de otros mundiales, persiste una demanda sostenida porque una enorme masa de consumidores todavía no logró llenar el coleccionable.

El fuerte incremento de la demanda generó dificultades graves en el abastecimiento y disparó los valores de los productos oficiales, obligando a los compradores a agudizar el ingenio frente a la falta de stock.

Quienes no encuentran talles o no cuentan con el presupuesto para la indumentaria original están volcándose a opciones secundarias muy estéticas. Ganaron terreno las pelotas en miniatura —considerablemente más baratas— o las réplicas nostálgicas de los balones utilizados en el histórico Mundial de 1986.