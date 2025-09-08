El mundo del periodismo y de la cultura urbana atraviesan horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Juan Ortelli, periodista, editor y referente del freestyle, quien murió hoy lunes 8 de septiembre a los 43 años.

Murió Juan Ortelli, exdirector de la Revista Rolling Stone y figura clave del Hip Hop argentino

Este lunes 8 de septiembre se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Ortelli, exdirector de la Revista Rolling Stone y figura clave del Hip Hop argentino que difundió el movimiento y le dio voz al género.

Ortelli fue director de la reconocida revista Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, además de escribir en numerosas oportunidades para el diario La Nación. En el universo del rap se convirtió en una figura clave: fue jurado de El Quinto Escalón, del BDLG en varias ediciones y este año debutó como juez en la Freestyle Master Series (FMS) Argentina.

El periodista dejó una obra que refleja su pasión por la cultura urbana: es autor de "Réplica", un libro que repasa la historia de las batallas de freestyle en español y cuya publicación está prevista para finales de este año.

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone“, escribió su amigo Pablo Plotkin este lunes por la mañana.

Y añadió: “Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo”.

Las muestras de afecto y dolor llegaron rápidamente desde distintos sectores de la música y el freestyle. El marplatense Papo, freestyler y jugador de póker, escribió: “Te vamos a extrañar por siempre Juan, gracias por tanto, espero nos acompañes desde el otro lado y te hagas presente en cada escenario. No entiendo absolutamente nada amigo”.