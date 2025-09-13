Gastón estrena Ser Humanos y recibe a Nahuel Pennisi en su primer programa
El nuevo ciclo de Gastón debuta este domingo con música en vivo, testimonios inspiradores y la participación especial de Nahuel Pennisi, quien será el primer invitado en la pantalla.
Este domingo se estrena «Ser Humanos», el nuevo programa conducido por Gastón, que propone empezar la semana con emoción, esperanza y la certeza de que siempre hay una luz en medio de la oscuridad.
En su primer envío, el ciclo ofrecerá una combinación única de testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.
El reconocido músico Nahuel Pennisi será el primer invitado del ciclo. En una charla cercana e íntima, compartirá reflexiones personales antes de regalar un cierre musical cargado de sensibilidad, con su guitarra y su inconfundible voz.
La emisión también contará con la presencia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes del proyecto social @proyecto_serhumano, un movimiento que emociona en redes con experiencias colectivas atravesadas por el compromiso, la empatía y la transformación social.
Otro de los momentos más conmovedores llegará con la historia de Gabriela Torres, una bailarina inclusiva que deslumbró en el Mundial de Tango. Su talento, coraje y determinación no solo la llevaron a brillar en la pista, sino también a derribar prejuicios y abrir nuevas miradas sobre la discapacidad.
Con una propuesta que combina arte, empatía y reflexión, Ser Humanos invita a conectarse con lo esencial: las historias que nos inspiran y nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre encuentra su manera de brillar.
Fuente: América/Televisión.com.ar.
