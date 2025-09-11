Gastón Pauls ya tiene fecha de estreno en América

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 22.30 hs., llega Gastón Pauls mostrar relatos reales de personas que atravesaron momentos de dolor, lucha y superación.

Gastón Pauls presenta un ciclo sobre resiliencia y transformación humana

En cada episodio, se conocerán historias que duelen, historias que inspiran, historias de resiliencia e historias que transforman. Testimonios que conmueven y nos recuerdan que, incluso en la adversidad, la capacidad de levantarse y seguir adelante es parte de nuestra esencia.

Un programa profundo, emotivo e inspirador, donde cada historia se convierte en un espejo de la condición humana.

Así será la dinámica del programa

Cada episodio lleva a conocer testimonios que dejan un mensaje profundo sobre cómo vivir mejor, aprender de las adversidades y encontrar fortaleza en los momentos más intensos.

Vale mencionar que el actor se ha convertido en un referente de superación de adicciones. Desde que contó su historia y cómo logró salir de este problema, en los últimos años se dedica a realizar charlas a lo largo de todo el país y busca ayudar a personas que estén en esta situación.