Georgina Barbarossa y Nancy Pazos habrían tenido una tremenda pelea

El programa A la Barbarossa tuvo cambio de conductora en medio de la transmisión por algo que ocurrió durante uno de los cortes. Georgina Barbarossa abandonó el estudio y Analía Franchín tomó el mando del ciclo matutino de Telefe.

Qué pasó durante el programa y quién quedó a cargo

«Me toca asumir un momento muy incómodo. En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda, somos todos profesionales», dijo Franchín.

Pía Shaw destacó que no le gustó lo que ocurrió en el corte: «Yo la pasé muy mal, no estuvo bueno». Mientras que otro de los compañeros sumó un detalle que dio cuenta de la gravedad de la pelea. «Cuando revoleó un florero de la mesa, eso fue algo que no esperaba», contó el panelista.

«Igual se lo merecía, pasa que a veces uno se merece ciertas respuestas», agregó Noelia Antonelli y Franchín estuvo de acuerdo con ella: «Había que ponerle un límite. Georgina a Nancy le puso un límite muy bien puesto. Acá te bancamos, Geo».

Sin embargo, la representante de Barbarossa aclaró que se trató de un chiste ya que estaba pautado que la conductora se fuera media hora antes para hacerse un estudio en los ojos.