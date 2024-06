Analía Franchín hizo un desgarrador posteo tras la muerte de su hermana Sandra

Sandra Franchín, hermana de la periodista y panelista Analía Franchín, falleció a los 61 años. La noticia fue anunciada por Yanina Latorre durante su ciclo radial en El Observador, donde detalló que Sandra había estado internada por una neumonía, agravadas por su diagnóstico positivo de VIH.

“Ella hizo el tratamiento superprolijo, estaba bien con el tema del HIV, pero se le complicó con una neumonía”, explicaba Latorre.

Cuándo se enteró Analía Franchín de la noticia

La noticia de su fallecimiento sorprendió a Analía Franchín mientras se encontraba al aire en “A la Barbarossa”, donde ella es panelista, generando un impacto emocional en la conductora: «Perdón, nos acaban de dar una mala noticia. Entonces estamos un poco movilizados acá en el estudio”, expresó Georgina.

Analía había hecho pública la condición de salud de su hermana Sandra tras las polémicas declaraciones de ‘Furia’ de Gran Hermano sobre el HIV: “Me importan las declaraciones que hizo ‘Furia’ (…) A mí me toca en lo personal. Mi hermana tiene HIV y, gracias a Dios, recibe un tratamiento como muchos enfermos de HIV”, expresaba días atrás.

El posteo que hizo Analía Franchín en referencia a la muerte de su hermana

Analía Franchín hizo un emotivo posteo despidiendo a su hermana: “El dolor me inunda. Cómo despedirte si desde que tengo uso de razón mi objetivo fue que “tuvieras un día feliz en tu vida” , Capaz lo logramos algunas horas en la playa o en alguna que otra Navidad”.

“Hoy estoy enojada. Mucho. Con los demonios que te invadieron toda la vida y las personas que te ayudaron a acunarlos. Ya se me va a pasar. Seguramente el día que me mandes alguna señal de que pudiste finalmente derrotarlos. Te abracé y besé hasta el último momento”, detalló sobre la batalla de Sandra.

Y cerró su relató dejando un mensaje de amor: “Lamentablemente no me alcanza. Alguien me dijo: ‘Te mando un abrazo fuerte de esos que te sostienen mientras vos soltás…’. No sé si estoy preparada para eso hermanita. Pero te quiero decir que siento orgullo de haber estado en tu vida pero te volvería a elegir. Te amo, hoy y siempre, mi enana hermosa. Gracias por estar. se libre”.