MasterChef Celebrity vivió una nueva noche de tensión y sorpresas este lunes 16 de noviembre por la pantalla de Telefe. En una gala que combinó cocina, actividad física y un exigente desafío gastronómico, Marta Fort se convirtió en la gran protagonista al conseguir el único lugar disponible en el balcón, después de enfrentarse en un ajustado duelo con Rocío Robles.

Según informó Telefe en su sitio oficial, la hija de Ricardo Fort logró destacarse con una preparación de salmón con costra de pistacho que recibió importantes elogios del jurado. Su desempeño le permitió asegurar la continuidad en la competencia y evitar la próxima gala de eliminación.

MasterChef Celebrity: el plato de Marta Fort que sorprendió al jurado

La consigna de la noche fue preparar un plato libre, dulce o salado, que incluyera obligatoriamente yogur entre sus ingredientes.

Pero el desafío tuvo una particularidad: los participantes debieron interrumpir sus preparaciones para realizar diferentes ejercicios físicos bajo la supervisión de Sol Pérez, quien regresó al programa como invitada especial.

En ese contexto, Marta Fort decidió preparar un salmón apanado con costra de pistacho, acompañado de coliflor, hongos salteados y yogur con eneldo.

La propuesta sorprendió por su presentación, combinación de sabores y ejecución técnica.

Maru Botana destacó especialmente la costra del pescado, mientras que Dolli Irigoyen comparó la elaboración con uno de los platos emblemáticos de sus restaurantes.

La devolución emocionó a Marta, quien reconoció que era la primera vez que realizaba una preparación de esas características.

Marta Fort y Rocío Robles protagonizaron un duelo decisivo en MasterChef Celebrity

Aunque Marta logró destacarse, no fue la única participante que recibió elogios.

Rocío Robles también sorprendió al jurado con una torta vasca acompañada de crema de menta y salsa de frutilla, una preparación que llamó la atención desde el momento de su presentación.

Los chefs valoraron el riesgo que asumió la modelo y periodista deportiva al elegir una receta de pastelería que requería precisión.

Maru Botana felicitó a Rocío por el resultado y Damián Betular también reconoció el trabajo realizado, aunque señaló algunas diferencias respecto de una torta vasca tradicional.

Finalmente, ambas participantes fueron convocadas al frente para conocer la decisión.

El jurado debía elegir entre dos platos completamente diferentes: una preparación salada con una propuesta innovadora y un postre que se destacó por su ejecución.

Después de una deliberación, Betular anunció que Marta Fort había conseguido imponerse por una diferencia mínima.

De esta manera, la hija de Ricardo Fort subió al balcón y aseguró su continuidad en el reality.

Quiénes quedaron en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity

La victoria de Marta Fort dejó a otros nueve participantes en una situación complicada de cara a la próxima gala de eliminación.

Los famosos que deberán volver a cocinar para intentar permanecer en el certamen son:

Rocío Robles

Campi

Pablo Migliore

Pablo Giralt

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Josefina «China» Ansa

Hernán «Mala Fama» Coronel

Edith Hermida

Campi ya había quedado comprometido después de su mal desempeño en la gala de beneficios, mientras que el resto de los participantes no consiguió superar la instancia de última chance.

La próxima eliminación será decisiva para quienes buscan continuar en el reality gastronómico conducido por Wanda Nara.

MasterChef Celebrity: el crecimiento de Marta Fort en la competencia

La actuación del lunes representó un nuevo paso para Marta Fort, quien viene demostrando una evolución en sus habilidades culinarias.

La participante logró destacarse frente a competidores con experiencia y recibió elogios por la presentación y la técnica de su plato.

Su victoria también tuvo un significado especial porque consiguió salvarse por segunda vez en una instancia de última chance.

Con este resultado, Marta Fort se aseguró un lugar en la octava semana de MasterChef Celebrity, mientras que Rocío Robles y otros ocho famosos deberán enfrentar una nueva gala de eliminación.

La competencia continúa sumando tensión y cada desafío resulta más exigente para los participantes que buscan llegar a la final.