Aseguran que Luciano Castro y Gonzalo Heredia están peleados tras largos años de amistad: los motivos 

Luciano Castro y Gonzalo Heredia estarían distanciados. Los artistas fueron grandes amigos, pero según trascendió, el vínculo llegó a su fin cuando el galán se separó de Sabrina Rojas. Este jueves al aire de Intrusos (América), Paula Varela informó: “La distancia, la pelea, se rompió la amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia”.

Luciano Castro y Gonzalo Heredia peleados: lo que verdaderamente pasó

La periodista señaló que la crisis en la amistad viene desde que Luciano y Sabrina confirmaron su separación en medio del éxito de la obra teatral Desnudos. «Sabrina Rojas justamente tiene que ver con esta separación de estos dos amigos”, indicó.

“¿Qué sucedió? Cuando estaban haciendo esta obra y Luciano y Sabrina blanquean su separación, el tema de camarines era muy incómodo, muy raro. Entonces, Luciano esperaba que Gonzalo dijera ‘la corremos a Sabrina de la obra’”, comentó.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. “Luciano dijo que se bajaba de la obra, pero como para ver si Gonzalo reaccionaba y le decía ‘no, gordo, pará, no te bajes vos, vamos a hablar con Sabrina, le vamos a explicar que se baje ella, y nosotros seguimos trabajando’”, remarcó.

Al respecto, Varela sostuvo: “Esto que parecía para el afuera muy tranquilo y común, era muy incómodo puertas adentro en el teatro”. “¿Y qué pasa? En ese momento que Luciano dice, me bajo, Gonzalo no intercedió para que se quedara él. Y eso a Luciano le molestó, y mucho”, agregó.

A modo de cierre, aclaró que tanto Gonzalo como su pareja, Brenda Gandini, son muy amigos de Sabrina. “La protegieron o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano, y a Luciano eso le molestó muchísimo”, concluyó.

El contundente mensaje de Flor Vigna sobre Luciano Castro: «está loco, ayúndenlo»

«Ella me decía ‘venite al teatro con Lucho’… Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos», agregó Flor.

En diálogo con Puro Show, Vigna continuó refiriéndose a su experiencia con Luciano Castro: «Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúndenlo».

«Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos», sentenció la influencer.