“Gracias, Leo”: la emoción en las redes sociales por la despedida de Lionel Messi
El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección argentina movilizó a figuras del fútbol, compañeros e hinchas, que expresaron su emoción en las redes sociales antes de su último partido en el Monumental.
El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina desató este martes una ola de mensajes afectuosos en las redes sociales, en la previa de su última presentación ante Benín en el estadio Monumental.
Las redes despiden a Messi en su último partido con la Selección
Uno de los primeros en sumarse a los homenajes fue Neymar Jr., quien publicó en Instagram: “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años; espero que disfrutes cada segundo”.
La Selección compartió una foto del entrenamiento final junto a la leyenda “equipo ganador”, con Messi acompañado por Cuti Romero, Dibu Martínez y Enzo Fernández. El arquero, además, lució un look especial dedicado al capitán.
La cuenta oficial de Messi mostró la camiseta conmemorativa que utilizó para la ocasión. La AFA instaló el lema “Gracias, Leo”, mientras monumentos nacionales se iluminaron de celeste y blanco. En las redes, la nostalgia marcó el cierre de una etapa de 22 años.
https://t.co/9vLeWJPXJu— Messismo (@Messismo10) October 6, 2026
Messi: “Bueno nada, solo quería decirles…” Yo viendo la tele: https://t.co/yjAlCvU3oa— Luis Romero (@LuisRmr95) October 6, 2026
Messi: Enzo decime la hora Enzo: https://t.co/pVUxsr9peg— 𝓐𝓿𝓻𝓲𝓵. (@avruu_41) October 6, 2026
enzo en el asado: https://t.co/q225dISaPR— melipper 🌻 (@bluehallway) October 6, 2026
Llegó el día de despedir al capitán https://t.co/0jAoPndy4Z— CheNetflix (@CheNetflix) October 6, 2026
Yo cuando en el discurso messi diga: ee poque yo amo el fulbo https://t.co/1CleJ5jdGy— Soff🇦🇷🌷 (@MoruLola) October 6, 2026
*Messi con el micrófono en la mano en el medio del campo: hola….. Yo: https://t.co/cpg7x4UKSK— Fc Barcelona Bolivia (@Dex_Arce) October 6, 2026
Messi: bueno gente ante que nada Yo enfrente de la tele en mi casa: https://t.co/CAOnqeK99d— claru🐿🇦🇷 | NO VI A SKZ (@clary13_x) October 6, 2026
nadie: enzo en ezeiza: https://t.co/2owrOFV8rc— mililu 💥 (@starrykagehinas) October 6, 2026
y este chad a qué hora canta? https://t.co/fxWrCvcDPh— cris (@_crisenberg_) October 6, 2026
Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo… Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país… Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas… Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre— Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026
SE CANTO CHIQUI TAPIA BOTON EN LA DESPEDIDA DE MESSi https://t.co/u2sakRZkvc— Facumillo (@facupietro) October 6, 2026
Vine a llorar por Messi y me voy llorando por Scaloni. https://t.co/maorR7Zkes— Nadir Ghazal (@turcocarp) October 6, 2026
“¿Vas a darle like a todo lo que aparezca de Messi?” Nosotros: https://t.co/jDKHk9ri9n— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) October 6, 2026
Lionel Andrés Messi. Llanto en sus ojos. Micrófono en mano. Círculo central del Monumental. 22:30hrs. https://t.co/Crsq5FQCD7— Ignacio (@inorskol) October 6, 2026
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