“Gracias, Leo”: la emoción en las redes sociales por la despedida de Lionel Messi

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina desató este martes una ola de mensajes afectuosos en las redes sociales, en la previa de su última presentación ante Benín en el estadio Monumental.

Las redes despiden a Messi en su último partido con la Selección

Uno de los primeros en sumarse a los homenajes fue Neymar Jr., quien publicó en Instagram: “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años; espero que disfrutes cada segundo”.

La Selección compartió una foto del entrenamiento final junto a la leyenda “equipo ganador”, con Messi acompañado por Cuti Romero, Dibu Martínez y Enzo Fernández. El arquero, además, lució un look especial dedicado al capitán.

La cuenta oficial de Messi mostró la camiseta conmemorativa que utilizó para la ocasión. La AFA instaló el lema “Gracias, Leo”, mientras monumentos nacionales se iluminaron de celeste y blanco. En las redes, la nostalgia marcó el cierre de una etapa de 22 años.

Messi: “Bueno nada, solo quería decirles…” Yo viendo la tele: https://t.co/yjAlCvU3oa — Luis Romero (@LuisRmr95) October 6, 2026

Messi: Enzo decime la hora Enzo: https://t.co/pVUxsr9peg October 6, 2026

enzo en el asado: https://t.co/q225dISaPR — melipper 🌻 (@bluehallway) October 6, 2026

Llegó el día de despedir al capitán https://t.co/0jAoPndy4Z — CheNetflix (@CheNetflix) October 6, 2026

Yo cuando en el discurso messi diga: ee poque yo amo el fulbo https://t.co/1CleJ5jdGy — Soff🇦🇷🌷 (@MoruLola) October 6, 2026

*Messi con el micrófono en la mano en el medio del campo: hola….. Yo: https://t.co/cpg7x4UKSK October 6, 2026

Messi: bueno gente ante que nada Yo enfrente de la tele en mi casa: https://t.co/CAOnqeK99d — claru🐿🇦🇷 | NO VI A SKZ (@clary13_x) October 6, 2026

nadie: enzo en ezeiza: https://t.co/2owrOFV8rc — mililu 💥 (@starrykagehinas) October 6, 2026

y este chad a qué hora canta? https://t.co/fxWrCvcDPh — cris (@_crisenberg_) October 6, 2026

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo… Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país… Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas… Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre October 6, 2026

SE CANTO CHIQUI TAPIA BOTON EN LA DESPEDIDA DE MESSi https://t.co/u2sakRZkvc — Facumillo (@facupietro) October 6, 2026

Vine a llorar por Messi y me voy llorando por Scaloni. https://t.co/maorR7Zkes — Nadir Ghazal (@turcocarp) October 6, 2026

“¿Vas a darle like a todo lo que aparezca de Messi?” Nosotros: https://t.co/jDKHk9ri9n — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) October 6, 2026