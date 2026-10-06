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“Gracias, Leo”: la emoción en las redes sociales por la despedida de Lionel Messi

El anuncio del retiro definitivo de Lionel Messi de la Selección argentina movilizó a figuras del fútbol, compañeros e hinchas, que expresaron su emoción en las redes sociales antes de su último partido en el Monumental.

Redacción

Por Redacción

Lionel Messi. Foto: NA

Lionel Messi. Foto: NA

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina desató este martes una ola de mensajes afectuosos en las redes sociales, en la previa de su última presentación ante Benín en el estadio Monumental.

Las redes despiden a Messi en su último partido con la Selección

Uno de los primeros en sumarse a los homenajes fue Neymar Jr., quien publicó en Instagram: “Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años; espero que disfrutes cada segundo”.

La Selección compartió una foto del entrenamiento final junto a la leyenda “equipo ganador”, con Messi acompañado por Cuti Romero, Dibu Martínez y Enzo Fernández. El arquero, además, lució un look especial dedicado al capitán.

La cuenta oficial de Messi mostró la camiseta conmemorativa que utilizó para la ocasión. La AFA instaló el lema “Gracias, Leo”, mientras monumentos nacionales se iluminaron de celeste y blanco. En las redes, la nostalgia marcó el cierre de una etapa de 22 años.


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El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina desató este martes una ola de mensajes afectuosos en las redes sociales, en la previa de su última presentación ante Benín en el estadio Monumental.

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