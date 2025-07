Graciela Alfano dio un giro inesperado en el Wandagate y apuntó contra Susana: “Vergüenza ajena”

“La Shakespeare de la época es Wanda Nara”, señaló esta mañana Graciela Alfano cuando, además, compartió su chat con Eugenia “La China” Suárez, quien le comentó que Nara recibió ciertos videos de Mauro Icardi hace dos años.

Graciela Alfano comparó a Wanda con Shakespeare y reveló un dato clave sobre el video de Icardi

En principio, “Grace” calificó de “amiga íntima” a Suárez y leyó un texto que la misma actriz le envió “La China”: “‘El video se lo mandó Mauro a Wanda en 2023’, no a esa (…) Es un video que se mandó con su ex mujer y Wanda se lo pasó a la (…) para que le crean’”.

Por tanto, Suárez le envió una captura de pantalla de una nota titulada “Apareció Cande Lecce e hizo una fuerte acusación contra Wanda Nara y Kennys Palacios: ‘Ellos me pidieron que ensucie a Mauro Icardi’”. Éste señalamiento podría avalar al texto en sí.

Asimismo, la ex vedette no dudó en reiterar su opinión al respecto: “No es grave mostrar a los chicos como lo hace La China, donde sonríen, sino la forma en que los expone Wanda. Llegó a publicar un video de su hija mientras lloraba, eso es censurable”.

“Si bien acá no hay ningún mártir, la Shakespeare de la época es Wanda Nara porque empezó su carrera con mentiras y lo asumió. Si yo fuera Icardi, me cuidaría de Satanás porque hay muchas personas que lo tienen en la mira y le pueden generar un gran perjuicio en su carrera”, añadió.

Graciela Alfano: “Mi hijo sintió vergüenza ajena por Susana Giménez”

Es que Grace no podía dejar pasar la oportunidad para desmentir las acusaciones que indican que habría algún tipo de “gualicho”, ya sea contra Susana Giménez o Matías Alé. Así que explicó: “Uno de mis hijos me dijo que le dio vergüenza ajena por Susana porque es una cosa inconexa y sin pruebas”.

“Cuando vi todo esto, estaba haciendo dormir a mi nieta de ocho meses. Prendí la tele, empecé a escuchar y pensé que eran Martín Bossi o Fátima Flórez porque parecía que –Susana- no sabía a dónde estaba”, continuó Alfano.

“Trabajé muchísimo y no tengo que explicarlo. Sentí el ninguneo por parte de una colega a quien admiraba y me caía bien. Si vos decís que no tengo talento, tenés que ser un medidor de talento. Lo que dice viene desde el dolor y su odio”.

Con el teléfono aún en mano, arremetió con un audio que le había enviado Moria Casan: “Acabo de salir camino al teatro y dije que La Su estaba enamorada de vos. Creo que ésto es amor y tenía que salir del closet”.

“Dije que ese tapado era mío porque me habían pedido en la peletería, si lo podía prestar para María Julia. Fuimos a comer con ella y Menem y ella me mencionó la prenda. En realidad, ni siquiera me acuerdo si es de alguien más”, concluyó.