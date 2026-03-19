Gran final de MasterChef Celebrity: lo que hay que saber de la definición y cómo verla en vivo

La espera terminó y la cocina más famosa del país entra en su etapa decisiva. Este miércoles 18 de marzo, desde las 21.30, MasterChef Celebrity Argentina puso en marcha la primera parte de su gran final, con solo dos participantes en carrera por el título y un premio de 50 millones de pesos.

Después de meses de competencia, desafíos exigentes y platos que marcaron el ritmo del certamen, la definición quedó en manos de Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet. Ambos lograron imponerse en una semifinal para el infarto, donde también participaron Turco Husaín y Maxi López.

El momento clave llegó con un desafío tan complejo como determinante: el cordero en croute, que terminó siendo el verdugo de dos de los aspirantes y definió a los finalistas que hoy lucen la chaqueta blanca.

Una final en dos partes

A diferencia de las galas tradicionales, la producción decidió desdoblar la final para darle mayor peso al cierre del reality. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, evaluará cada detalle en una definición que promete alta exigencia.

Este miércoles, los finalistas afrontaron el último gran desafío: diseñar y ejecutar un menú completo por pasos que refleje su identidad culinaria y su evolución a lo largo del programa.

Este jueves 19 será el turno del veredicto. En una gala cargada de emoción, con la presencia de todos los exconcursantes, se conocerá quién se consagrará campeón de la temporada.

Cómo ver la gran final de MasterChef Celebrity

La emisión estará conducida por Wanda Nara y podrá verse en vivo desde las 21.30 por Telefe. También estará disponible vía streaming en Twitch, YouTube y la plataforma MiTelefe.

Además, se podrá seguir desde dispositivos móviles a través de aplicaciones como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Con todo listo, la gran final promete una definición a la altura de una temporada que mantuvo en vilo a la audiencia. Solo uno levantará el trofeo.