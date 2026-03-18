Todos los ganadores de MasterChef Celebrity: de Claudia Villafañe a Sofía Pachano

A lo largo de sus distintas ediciones, MasterChef Celebrity Argentina se consolidó como uno de los realities más exitosos de la televisión, combinando gastronomía, entretenimiento y figuras del espectáculo. Desde su debut, varios famosos lograron destacarse y quedarse con el título.

Entre este jueves se develará quién es el nuevo ganador del reality de cocina más famoso, luego de que quedaron definidos los finalistas.

Primera edición: el triunfo de Claudia Villafañe

La primera temporada tuvo como gran ganadora a Claudia Villafañe, quien se impuso en la final frente a Analía Franchín, que obtuvo el segundo puesto. Su desempeño sólido y constante la convirtió en una de las campeonas más recordadas.

Segunda edición: la consagración de Gastón Dalmau

En la segunda temporada, el actor Gastón Dalmau se quedó con el título tras una final muy pareja contra Georgina Barbarossa. Además del trofeo, ganó un premio de $1.200.000 y una beca de cocina.

Tercera edición: Mica Viciconte dio la sorpresa

La tercera entrega tuvo como ganadora a Micaela Viciconte, quien superó en la final a Tomás Fonzi. Su crecimiento a lo largo del certamen fue clave para quedarse con el primer lugar.

La Revancha 2022: Sofía Pachano levantó el trofeo

En MasterChef Celebrity: La Revancha, que reunió a participantes destacados de temporadas anteriores, la ganadora fue Sofía Pachano, quien logró imponerse en la final y consagrarse campeona.

Un fenómeno que marcó la TV

Con cada edición, MasterChef Celebrity Argentina logró mantener altos niveles de audiencia y generar gran repercusión en redes sociales, consolidando a sus ganadores como figuras destacadas también en el mundo gastronómico.