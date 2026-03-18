MasterChef Celebrity: hoy es la gran final y se define el ganador
Tras una semana clave, el reality de Telefe llega a su última gala este jueves con Sofía Gonet e Ian Lucas como finalistas y máxima expectativa.
En una semana cargada de tensión, emoción y platos de alto nivel, MasterChef Celebrity Argentina llega a su momento más esperado: hoy jueves se define quién es el ganador o ganadora del certamen.
La instancia decisiva en MasterChef Celebrity se terminó de armar en la gala del miércoles —emitida ayer—, donde los participantes debieron enfrentarse a una exigente prueba bajo la atenta mirada del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Una semifinal sin margen de error
Cuatro participantes llegaron a esta instancia clave: Maxi López, Sofía Gonet, Ian Lucas y Turco Husaín. Todos sabían que no había lugar para fallas, ya que uno de ellos debía abandonar la competencia a las puertas de la final.
Con el tiempo en contra y una consigna de alto nivel gastronómico, el jurado evaluó cada detalle de los platos. Finalmente, Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas fueron los mejores de la noche, logrando así su pase a la gran definición.
La gran final es hoy: cómo será la definición
La producción del ciclo decidió dividir el cierre en dos partes:
- Primera parte: se emitió ayer miércoles 18 de marzo
- Gran final: hoy jueves 19 de marzo, cuando se conocerá al ganador o ganadora
De esta manera, la expectativa creció en las últimas horas, ya que ambos finalistas llegan con recorridos sólidos pero estilos muy diferentes.
Expectativa total por el ganador de MasterChef Celebrity
Con perfiles opuestos, pero una evolución marcada a lo largo del certamen, Sofía Gonet e Ian Lucas deberán demostrar todo lo aprendido frente al jurado en una última prueba que promete ser tan exigente como emotiva.
El reality de Telefe se prepara así para cerrar una temporada con gran repercusión, donde la cocina, la presión y las historias personales fueron protagonistas.
Esta noche, finalmente, se sabrá quién se consagra como el nuevo campeón de MasterChef Celebrity Argentina.
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