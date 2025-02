Gran Hermano: Chiara Mancuso es la líder de la casa y fulminó a dos jugadores 

La casa de Gran Hermano sigue cargada de tensión y luego de la eliminación de Luca Figurelli por hablar del afuera, Chiara Mancuso protagonizó un fuerte cruce con Juan Pablo y Katia la Tana. La hija del ex jugador de la Selección Argentina Alejandro Mancuso, considerado un traidor por Maradona, ganó la prueba del liderazgo y tuvo que fulminar a dos jugadores.

Chiara Mancuso fulminó a Juan Pablo y a Katia la Tana

Chiara Mancuso decidió por estrategia de juego y por afinidad fulminar a dos jugadores: a Katia la Tana y a Juan Pablo de Vigili. Esta decisión provocó un tenso cruce mientras se desarrollaba el vivo de Telefe con Santiago del Moro.

Los jugadores dejaron en claro sus opiniones y le pusieron condimento a la noche en la que Luca Figurelli fue eliminado de la casa por mencionar información del afuera.

Gran Hermano expulsó a otro participante por hablar de más

Este lunes, el programa decidió aplicar la pena máxima y echar a Luca Figurelli, un participante que había reingresado al reality mediante el repechaje, por cometer una falta grave: brindar información sensible del exterior.

«No es la primera vez que sucede. Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atenten contra el espíritu de esta competencia», comenzó el comunicado oficial de Gran Hermano.

El foco luego se dirigió específicamente hacia Luca: «Hablar del afuera constituye una falta muy grave. Me quiero dirigir en particular a vos, Luca, que varias veces te llamé la atención por este motivo. No hace muchas horas tuviste una discusión con una de las compañeras en la que dejaste entrever información muy sensible del afuera».

El «Big» no titubeó al anunciar la sanción: «Si quiero decirte que nuevamente serás sancionado: Luca, te informo que ahora mismo debes abandonar mi casa. Estás fuera del juego«. Con estas palabras, se puso fin a la participación de Figurelli, quien ya había sido advertido en ocasiones anteriores por el mismo motivo.