Gran Hermano expulsó a otro participante por hablar de más: el comunicado del Big 

Una nueva expulsión sacude la casa de Gran Hermano. Este lunes, el programa decidió aplicar la pena máxima y echar a Luca Figurelli, un participante que había reingresado al reality mediante el repechaje, por cometer una falta grave: brindar información sensible del exterior.

El comunicado de Gran Hermano que expulsó a Luca Figurelli

«No es la primera vez que sucede. Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atenten contra el espíritu de esta competencia», comenzó el comunicado oficial de Gran Hermano.

El foco luego se dirigió específicamente hacia Luca: «Hablar del afuera constituye una falta muy grave. Me quiero dirigir en particular a vos, Luca, que varias veces te llamé la atención por este motivo. No hace muchas horas tuviste una discusión con una de las compañeras en la que dejaste entrever información muy sensible del afuera».

El «Big» no titubeó al anunciar la sanción: «Si quiero decirte que nuevamente serás sancionado: Luca, te informo que ahora mismo debes abandonar mi casa. Estás fuera del juego«. Con estas palabras, se puso fin a la participación de Figurelli, quien ya había sido advertido en ocasiones anteriores por el mismo motivo.

Luca, que había logrado volver a la competencia tras el repechaje, no pudo evitar reincidir en el error de mencionar detalles del afuera, una regla estricta que busca preservar la esencia del aislamiento en el reality.