Gran Hermano: La cuestionable estrategia de Furia para jugar contra Coti y el rol clave que tiene Mauro

Juliana «Furia» Scaglione se convirtió en la jugadora más popular de esta edición de Gran Hermano. Hasta ahora, parecía que no había ningún participante tan fuerte como para desestabilizarla, sin embargo, el ingreso de Coti Romero cambió el panorama.

Luego de la gala de «voto positivo» Furia se dio cuenta que Constanza le pisa los talones en cuanto a popularidad, por ello pensó una nueva estrategia que lo involucra a Mauro. El joven y Juliana tienen un vínculo de amigos con derechos y ella quiere aprovecharlo.

«La piba esta entró claramente a desestabilizarnos a todos y yo sé que me está buscando.Voy a tener la mejor con la piba, pero nunca va a pasar más de eso y mucho menos jugar con ella” le dijo Mauro Dalessio.

“Pero yo te estoy diciendo que le des pelota para sacarle la información, flaco, no estás entendiendo. No te cuesta nada y nos re sirve como juego. Tenés que agarrar ahí para sacarle toda la info” le explicó Furia, visiblemente enojada.

“Pasé lo que pase yo soy una divina. ¿Qué mejor que hacerse el amigo con derecho a roce y a otra cosa? Ahí está, te fui más explícita” continuó Juliana, básicamente sugiriéndole que se acueste con Romero para robar información.

Qué respondió Mauro ante la propuesta «indecente» de Furia

Esta propuesta no le gustó nada al «hermanito» quien contestó: “Si ustedes me quieren usar como ‘caballo de Troya’ para ir y conquistarla, es un montón. Discúlpame pero no. ¿Por qué no lo hace otro?».

Sin embargo, Furia redobló la apuesta: “Si yo gano el premio, 30 millones son míos, 10 para mi hermana y el resto son tuyos”.El jugador lo pensó por un momento, aunque finalmente dijo que no.

“Éticamente no me parece, quiero ver cómo actúa la mina” contestó Mauro. Finalmente, los jugadores llegaron a un acuerdo: proponerle un trío a Coti para ver como reacciona.