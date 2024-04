Inesperado romance: Coti confesó su amor por uno de los participantes de Gran Hermano

Hace algunos días, Coti Romero volvió como participante de esta nueva temporada de Gran Hermano ya que su personaje durante la edición anterior dejó con las ganas a los fanáticos del formato, quienes se ocuparon de pedir por todos los medios que regresara al reality de Telefe.

Así, la participante volvió a entrar al juego y ya provocó varias situaciones. Entre ellas, Juliana “Furia” Scaglione se sintió ignorada por la flamante jugadora, mientras que varios comentaron que tenía ventaja por la gran cantidad de seguidores que pudo acumular en los últimos meses.

Ahora Coti se llevó todas las miradas porque sorprendió con una confesión: según dijo en el confesionario, a la «hermanita» le gusta uno de los chicos, como le ocurrió el año pasado cuando se enamoró de Alexis “Conejo” Quiroga y creó un vínculo que perduró por varios meses más.

De quién se enamoró Coti Romero en Gran Hermano

“Me gusta alguien, pero no… ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, afirmó Coti en el Confesionario.

Así, Gran Hermano pudo sacar la conclusión de que hablaba de Bautista Mascia, uno de los chicos que integra el grupo de los “Bro” y que inició una relación con Denisse González dentro del reality. “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”, le dijo «Big».

“Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego, a veces. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, explicó Coti Romero sobre su «crush» en Gran Hermano.

“(Bautista) es muy inteligente y lee muy bien la Casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más… No, pero por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, concluyó la participante.

