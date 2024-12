Gran Hermano: la falta de cigarrillos enfrenta a Sandra con el resto de la casa

Tras la tensa gala de Gran Hermano este lunes, Giuliano Vaschetto apuntó contra su compañera Sandra Priore en medio de la crisis por falta de cigarrillos, luego de que la platense quisiera abandonar el reality de Telefe por no poder saciar su necesidad de fumar. El santafesino interpeló: “¿Tenemos que conseguir falopa?”. Los detalles de la pelea.

Gran Hermano: la pelea por los cigarrillos mantiene la casa en vilo

Los participantes de Gran Hermano tuvieron una mala elección en el kiosco de la casa y eso los llevó a obtener un mazo de cartas, en lugar de un asado o bien atados de cigarrillos. Frente a esto, Sandra acudió enseguida al confesionario y aseguró que quería abandonar el reality de Telefe por la imposibilidad de fumar.

Al ver la escena, el conductor Santiago del Moro propuso un desafío navideño para conseguir helado y tabaco. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo en cumplir un objetivo para saciar la necesidad de sus compañeros.

Giuliano: tuvimos la posibilidad de que Sandra se vaya y estamos acá trayéndole los puchos, que se vaya. Si no hago el baile me da paja porque estoy representando lo que muchos quieran hacer pero no lo hacen

Claudio: sacarle el poder de la cocina es fantástico#granhermano pic.twitter.com/ARRmyQPiQa — Adicto a GH (@todogh25) December 24, 2024

En esta línea, Giuliano se refirió a su compañera: “Tuvimos la posibilidad de que se vaya y estamos acá trayéndole los puchos ¡Que se vaya!” y agregó respecto al desafío: “Yo no tengo problemas en quedar como el único que no hizo el baile, pero me da paja porque sé que estoy representando lo que muchos quisieran hacer y no lo hacen”.

Gran Hermano: cómo fue el rating de la gala del lunes

Gran Hermano volvió a mostrar una reacción este lunes 23 de diciembre, luego de una semana floja en materia de rating. Las dos partes de la gala previa a la Navidad tuvieron un promedio de dos dígitos: la primera marcó 12.3 y la segunda 10.9, buenos números para la televisión abierta.

El podio del día lo cerró uno de los satélites de la casa más famosa del país: «Espiando la casa» midió 9.3 y fue lo tercero más visto de la jornada.

