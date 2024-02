Gran Hermano: Morena, la hija de Agostina, explicó por qué no vive con su madre

Uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano, esta semana, sin dudas fue el reencuentro de Agostina con su hija Morena. Esto se dio en medio del «Congelados».

“Estoy bien y feliz, me llenás de orgullo como no te lo imaginás, te admiro. Sos la mejor del mundo en todos los sentidos”, le dijo More a su mamá mientras la expolicía permanecía inmóvil.

“Ojalá todos pudieran ver lo que sos como mamá. Cuando crezca quiero ser como vos en todos los aspectos”, continuó Morena, ante el desconsolado llanto de su madre que respetó en todo momento las reglas del juego.

Luego de la visita a Gran Hermano, la joven de 16 años contó las razones por las que vive hace unos años con su papá y no con Agostina. Lo hizo en charla con All Access, el stream que conduce Diego Poggi.

«Vivo con mi papá hace casi cuatro años porque con mi mamá somos muy parecidas, entonces en la convivencia chocamos bastante«, dijo la joven.

«Me mudé con mi papá y estuvo muchísimo mejor nuestra relación. En cuatro años logramos formar una relación hermosa», explicó Morena.

Nicolás es el nuevo líder de la semana en Gran Hermano

Nicolás se coronó por primera vez como líder en Gran Hermano. El jugador superó a sus compañeros en el desafío semanal y gozará de tres beneficios clave de cara a la próxima gala de eliminación: inmunidad durante la semana, salvar a un nominado y subir a placa a otro jugador.

La prueba llevada a cabo esta semana en el reality consistió en un laberinto en el cual los jugadores pusieron a prueba su orientación y memoria. Con dos pelotas escondidas, los participantes debían recorrer el espacio manteniendo las manos y las rodillas en el suelo, sin poder pararse.