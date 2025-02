Gran Hermano: Renato, el jugador con récord de votos negativos, volvió por repechaje 

Chiara Mancuso tuvo la última palabra en el destino de dos ex participantes, Renato Rossini y Giuliano Vaschetto, durante el repechaje. Luego de que Luca Figurelli reingresara a la casa de Gran Hermano, los participantes tuvieron que decidir quién sería el segundo jugador en volver al juego, y la decisión se tornó crucial.

El juego da un giro inesperado tras el voto de Chiara🔥



En un proceso de votación llevado a cabo en el confesionario, tanto Renato como Giuliano recibieron seis votos cada uno, lo que llevó a una situación de empate. La responsabilidad de desempatar recayó en Chiara Mancuso, quien ha tenido una relación compleja con Vaschetto, marcada por traiciones y promesas rotas.

Giuliano había manifestado su intención de cambiar su imagen de «mujeriego», que él mismo considera fue uno de los motivos por los cuales fue eliminado previamente. «Vuelvo con un juego totalmente diferente. Se terminó el mujeriego, porque me sacaron por eso«, declaró, prometiendo una nueva estrategia de juego.

«Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora», comentó Chiara, expresando su reticencia a confiar nuevamente en Giuliano. «No puedo arriesgarme a seguir confiando en Nano. Yo sé que tu corazón tiene mucho que ver en esto. Me prometiste que no me ibas a dejar tirada y sucedió«, añadió, aludiendo a experiencias pasadas dentro del juego.

Finalmente, Chiara decidió no dar una segunda oportunidad a Vaschetto. «Por eso le quiero dar una oportunidad a Renato. Quiero que juegue«, sentenció, optando por que el jugador peruano fuera el segundo participante en regresar a la casa.

Serán dos semanas seguidas las que Claudio Di Lorenzo, más conocido como «papcuho», liderará la casa de Gran Hermano. El instructor de reiki volvió a destacarse en la prueba del líder y será quien maneje las riendas en la décima semana del reality. El participante fulminó a Santiago que conformará placa con Brian Alberto, que por decisión del BIg, integrará todas las placas de esta edición.