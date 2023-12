Gran Hermano: Rosina encaró a Alan y él la rechazó

Hace una semana atrás todo parecía indicar que el amor estaba surgiendo entre dos participantes de Gran Hermano: Alan y Rosina. Aunque a ella también se la había visto muy cerca de Joel entabló una amistad más cercana con el participante de Chivilcoy. Tanto fue así que los participantes del programa empezaron a notar su química y hacer chistes al respecto. La tensión tuvo su punto culmine hace unos días cuando Alan le confesó a su «amiga» que se había dado un beso con Denisse. Ella se mostró con una sonrisa en un principio pero luego se quedó seria y callada. El jugador le terminó afirmando que era un chiste, pero ella no le creyó.

Debido a todas estas situaciones tensas la jugadora finalmente decidió increpar a Alan y la respuesta decepcionó a los fans de la «pareja». Acostados en una cama ella preguntó: «Quería saber realmente que te pasa» a lo que él respondió «Nah boluda no me pasa nada ¿Que me va a pasar? si yo te jodo como jodo a Denisse a todos». Alan decidió preguntarle lo mismo: «¿A vos que te pasa?«. «¿A mi? nada, somos amigos. No se pero todos me dicen que gustas de mi» respondió la jugadora.

«¿Como te enteraste por los demás o por mi? Si vos me gustaras yo te diría algo» afirmó el participante de Chivilcoy. «¿Algunas vez se noto algo raro?» continuó. «Yo a veces siento que gustas de mi pero capaz que estoy loca.» dijo Rosina.

«Sos linda como todas las chicas que están acá, si son todas lindas.No me gusta nadie.Estamos inventando un drama que no lo hay.» contestó Alan y sentenció «No pasa nada conmigo, conmigo olvídate porque nunca va a pasar nada.» Mientras que ella dijo «Bueno conmigo tampoco pero yo quería aclararlo…entonces estoy un poco loca«. «Si estas loca, recién te estas dando cuenta» concluyó «el hermanito».

Después de tener una breve pelea de almohadas finalizaron la charla con un abrazo y salieron de la habitación. De camino a la cocina la uruguaya se sinceró: «Tus ojos hablan por vos, yo no soy boluda.» a lo que Alan contestó: «Los tuyos también, yo tampoco soy boludo.»

¿Se terminaran acá las posibilidades de romance entre los dos jugadores?