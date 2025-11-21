Martín Cirio fulminó a Viviana Canosa tras su amenaza legal a Fabiola Yáñez

Martín Cirio apuntó con dureza contra Viviana Canosa luego de que la periodista anunciara acciones legales contra Fabiola Yáñez, quien insinuó en LAM que la conductora habría tenido un affaire con Alberto Fernández durante su presidencia.

Todo comenzó cuando Yáñez declaró ante Ángel de Brito: “Faltaba que se le tirara encima”. Viviana Canosa evalúa enviar una carta documento e iniciar un reclamo por daños y perjuicios.

Martín Cirio contra Viviana Canosa: “Se cansó de ensuciar a medio planeta”

Sin nombrar directamente a la ex Primera Dama, la periodista escribió en sus redes: “Iniciaremos de inmediato acciones civiles por daños y perjuicios y estamos evaluando una denuncia penal. Sus expresiones son falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

El que no tardó en reaccionar fue Martín Cirio, quien cuestionó la actitud de Canosa y la acusó de tener “doble moral” e “hipocresía”. Incluso recordó su relación mediática con Javier Milei, asegurando que pasó de defenderlo públicamente a atacarlo cuando se distanciaron.

“No dejó persona sin traicionar. Cuando estaba con Milei era la libertaria número uno, y cuando se pelearon, Milei pasó a ser ‘la peor basura’. Se cansó de ensuciar a medio planeta solo por broncas personales”, afirmó Cirio.

El streamer también expuso el motivo personal detrás de su enojo: Canosa lo acusó de pedófilo durante la ola de “cancelación” por viejos tuits, algo que él volvió a rechazar. Para Cirio, la periodista repite esta acusación contra distintas figuras sin pruebas y de manera liviana.

“Lo digo porque Viviana Canosa dijo varias veces que yo era pedófilo, como se lo dice a todo el mundo. Para ella, cualquiera es ‘pedo’. Pero ahora resulta que si alguien dice algo de ella, es difamación”, lanzó.

Y cerró: “Ella se cansó de ensuciar a medio planeta con cosas oscurísimas solo por broncas personales”.