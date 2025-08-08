Margarita Flores, dueña del famoso pato Juan, habló tras el polémico episodio ocurrido en Mendoza. Este querido pato doméstico era muy apreciado por vecinos y comerciantes, y solía pasar sus días en la vereda de una florería de la ciudad. Allí, sobre la esquina de avenida San Martín y Garibaldi, Juan acompañaba fielmente a su dueña en el local.

El animal recibió una orden para ser retirado de la vereda porque un vecino denunció, de manera anónima, que su mascota había sido picoteada. La ausencia del popular pato generó un gran revuelo entre los vecinos, que comenzaron a juntar firmas para que la municipalidad revise su decisión y ya juntaron más de 7000.

Habló la dueña del pato Juan: «Estaba picando un perrito y salió en TikTok»

El pato Juan, denunciado por agredir a un perro se volvió viral en redes y consiguió un gran avance en su causa en las últimas horas: el abogado Oscar Mellado se hizo cargo del caso y buscará que el animal pueda volver junto a su dueña, Margarita Flores, a la florería en la que siempre estuvo.

En diálogo con C5N, la mujer relató cómo se enteró de la orden municipal que apuntaba contra el animal: “Dice la municipalidad que hicieron una denuncia anónima. Nos dijeron que teníamos que retirar a Juan y lo hicimos en las 48 horas que nos dieron”, declaró Margarita al canal de noticias.

La mujer comentó que no recibieron ninguna advertencia previa y la medida sorprendió tanto a ella, como a quienes conocían al ave que formaba parte del paisaje cotidiano del centro de Mendoza. Además, se refirió al video en el que el animal deambula por la vereda y persigue a un perro: «Juan estaba picando a un perrito y salió en TikTok. Fue lo único que vi, yo ni siquiera estaba, estaban las niñas que fueron y lo sacaron. Después vino la madre del chico del perro y me dijo ‘Margarita, el perro de TikTok es el mío, pero mi hijo lo tomó con mucha gracia’”, contó.

Denunciaron al pato Juan: Qué dicen las autoridades a cargo del caso

En diálogo con TN, la Directora de Ambiente de Mendoza, Silvina López, explicó por qué se ordenó el retiro del pato Juan del centro de Mendoza: “En primer lugar, la decisión se tomó para hacer un uso del espacio público adecuado, para que sigamos asegurando que todos los vecinos que circulan por la zona, incluso muchos con sus mascotas, lo hagan de manera tranquila, sin tener ningún tipo de problemas de disturbios”.

La Directora explicó además que, la decisión de las autoridades también busca preservar el bienestar animal, ya que el microcentro de la ciudad no es un ambiente propicio para un ave, en especial por el flujo vehicular que hay en la zona y la cantidad de personas que circulan habitualmente.

Por su parte, según indicó el medio local Diario UNO, el abogado de Margarita y su pato, Oscar Mellado, ya presentó un escrito ante la Municipalidad de Ciudad de Mendoza para que el animal pueda regresar al lugar de trabajo de su dueña. El pedido se enmarca en que ese es el lugar a donde el animal ya se había adaptado. Los vecinos también hicieron lo propio y ya llevan más de 7000 firmas juntadas para que devuelvan al animal a la vereda de la florería.

Mientras tanto el pato Juan se encuentra a resguardo, en un corral de 3×4 metros construido por el esposo de Margarita: «Tiene que estar ahí porque hay perros que atacan, que no están acostumbrados a que haya animales sueltos. Hay zorros, liebres. Está bien refugiado…”, explicó su dueña y añadió: “Juan iba y venía conmigo siempre, a donde yo iba, Juan venía conmigo. Dormía en los pies de mi cama, era una compañía permanente«.