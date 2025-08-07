Día del Gato: el documental que muestra cómo los felinos son los verdaderos amos de Estambul

En el Día Internacional del Gato, que se celebra todos los 8 de agosto, una recomendación cinéfila se vuelve perfecta para reflexionar sobre la relación entre humanos y animales: Kedi, el aclamado documental dirigido por Ceyda Torun, retrata cómo los gatos callejeros no solo caminan por Estambul, sino que la habitan, la definen y la revelan.

El documental que muestra cómo los gatos son los verdaderos amos de Estambul

En esta ciudad milenaria, los gatos no son considerados mascotas: son parte del alma urbana. Circulan libremente entre mezquitas, mercados y cafés, sin jaulas ni dueños, pero sí con cientos de manos que los alimentan, los acarician y los respetan. “Los gatos son los guardianes del alma del barrio”, dice uno de los entrevistados en el film, y esa frase resume el corazón del documental.

Lo que comienza como una serie de escenas tiernas de felinos exploradores, rápidamente se transforma en una radiografía poética y compleja de la ciudad. A través de los ojos de estos animales, el espectador conoce no solo las calles y los sonidos de Estambul, sino también sus dolores: la pérdida de espacios verdes, la desigualdad social, los cambios urbanos, la religión y la memoria.

Kedi es también un espejo: habla de nosotros a través del modo en que cuidamos a otros seres. Muchas de las personas que alimentan a estos gatos no tienen grandes recursos, pero encuentran en ese vínculo una forma de sanación espiritual. “Cuidar a otro es también curarse a uno mismo”, parece decirnos cada escena.

El documental, disponible en Apple TV y YouTube Premium, se destaca por su montaje cuidado, con una mezcla de entrevistas íntimas, música típica turca, planos aéreos y momentos de contemplación silenciosa que invitan a dejarse llevar.

Al terminar, Estambul se siente cercana, como si uno ya hubiera caminado por sus callejones siguiendo la cola de un gato.

Ideal para ver este 8 de agosto, entre mimos y ronroneos, y recordar por qué el vínculo con los animales sigue siendo uno de los más puros que tenemos.