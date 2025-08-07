Día del Gato: el documental que muestra cómo los felinos son los verdaderos amos de Estambul
El documental dirigido por Ceyda Torun, retrata cómo los gatos callejeros no solo caminan por Estambul, sino que la habitan, la definen y la revelan.
En el Día Internacional del Gato, que se celebra todos los 8 de agosto, una recomendación cinéfila se vuelve perfecta para reflexionar sobre la relación entre humanos y animales: Kedi, el aclamado documental dirigido por Ceyda Torun, retrata cómo los gatos callejeros no solo caminan por Estambul, sino que la habitan, la definen y la revelan.
El documental que muestra cómo los gatos son los verdaderos amos de Estambul
En esta ciudad milenaria, los gatos no son considerados mascotas: son parte del alma urbana. Circulan libremente entre mezquitas, mercados y cafés, sin jaulas ni dueños, pero sí con cientos de manos que los alimentan, los acarician y los respetan. “Los gatos son los guardianes del alma del barrio”, dice uno de los entrevistados en el film, y esa frase resume el corazón del documental.
Lo que comienza como una serie de escenas tiernas de felinos exploradores, rápidamente se transforma en una radiografía poética y compleja de la ciudad. A través de los ojos de estos animales, el espectador conoce no solo las calles y los sonidos de Estambul, sino también sus dolores: la pérdida de espacios verdes, la desigualdad social, los cambios urbanos, la religión y la memoria.
Kedi es también un espejo: habla de nosotros a través del modo en que cuidamos a otros seres. Muchas de las personas que alimentan a estos gatos no tienen grandes recursos, pero encuentran en ese vínculo una forma de sanación espiritual. “Cuidar a otro es también curarse a uno mismo”, parece decirnos cada escena.
El documental, disponible en Apple TV y YouTube Premium, se destaca por su montaje cuidado, con una mezcla de entrevistas íntimas, música típica turca, planos aéreos y momentos de contemplación silenciosa que invitan a dejarse llevar.
Al terminar, Estambul se siente cercana, como si uno ya hubiera caminado por sus callejones siguiendo la cola de un gato.
Ideal para ver este 8 de agosto, entre mimos y ronroneos, y recordar por qué el vínculo con los animales sigue siendo uno de los más puros que tenemos.
