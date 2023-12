Habló Martina, la novia del gaucho Williams de Gran Hermano: «Me guardo lo que siento»

Martina, la novia del gaucho Williams de Gran Hermano brindó una entrevista y opinó de la actitud que tuvo en los últimos días su pareja dentro del reality.

«Me entere que iba a entrar al juego una vez que vino a la casa de mi abuela. Al principio no me gustó«, comentó Marti a Se Picó, el programa de República Z.

«¿Cómo tomaste que le tire los perros a Catalina?», le consultó Gastón Trezeguet a la joven. «Me molestó un poquito. Me guardo lo que siento«, resumió.

«¿Hablaron del tema?«, insistieron en el programa, luego del avance del participante. «Del tema específico no hablamos pero si del respeto«, señaló Martina.

En las últimas horas El Paisa de Gran Hermano fue noticia porque «encaró» a Martina dentro de la casa de Gran Hermano. En redes muchos criticaron su actitud porque al ingresar confirmó que mantiene una relación con Martina, la joven entrevistada.

Por último fue consultada por la posible agresión de Juliana a Williams, episodio que analiza la producción de Telefe. «Eso no lo vi, pero Furia y su grupo le ponen onda a la casa», dijo la joven.

Juliana le pegó a William: el comunicado de Gran Hermano

Este martes, los participantes de Gran Hermano se enfrentaron a una nueva prueba del líder pero la jornada se vio interrumpida por un «conflicto» entre Williams y Juliana. Aparentemente hubo una agresión física por parte de La Furia a El Paisa.

«Se desconoce si se trató de algún tipo de broma por parte de ellos o si realmente existió algún conflicto. Esta noche, la palabra de Gran Hermano», detalló la producción en su página web.