«Hacés nuestros días mejores»: el tierno festejo de Marley por el primer año de su hija Milenka

El domingo no fue un día más para la familia de Marley. El conductor más famoso de la televisión argentina celebró el primer año de vida de Milenka, su segunda hija, y lo hizo de la manera que mejor sabe: compartiendo su felicidad con sus seguidores a través de un video que recorre los momentos más íntimos y desconocidos de este primer año.

«Mi agradecimiento infinito, Milenka, por haberme elegido como tu papá», lanzó el conductor, visiblemente movilizado por el crecimiento de la hermana menor de Mirko.

Los momentos clave del festejo

La celebración no fue solo virtual. Marley organizó una reunión íntima donde la pequeña fue la protagonista absoluta, rodeada de afecto y de las figuras más queridas del espectáculo.

Marley publicó imágenes que nunca antes habían visto la luz, incluyendo secuencias de la madrugada de su nacimiento y sus primeros segundos en el mundo.

Una fecha que cambió la dinámica familiar

Desde la llegada de Milenka, la vida de Marley y Mirko dio un vuelco total. En su posteo, el conductor resaltó cómo la niña logró «hacer nuestros días mucho mejores», destacando la armonía que se vive en el hogar desde su arribo.

Además de los amigos famosos, el conductor tuvo palabras de reconocimiento para Kasandra, la madre gestante de la bebé, con quien mantiene un vínculo de gratitud constante por el milagro de haber completado su familia.