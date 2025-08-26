Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vistos paseando por Roma y desataron los rumores de romance

En las últimas horas Harry Styles volvió a ser tendencia en redes sociales tras ser visto paseando por Roma con Zoë Kravitz. El video circuló en la red social X y generó una oleada de comentarios y especulaciones sobre el tipo de vínculo que une a ambas figuras de la escena internacional.

Un video publicado en la red social X que muestra a Harry Styles y Zoë Kravitz paseando, tomados del brazo por calles de Roma, activó una oleada de comentarios y especulaciones sobre el tipo de vínculo que une a ambas figuras del entretenimiento internacional.

Hace apenas unos días, los seguidores de Zoë Kravitz especulaban con un posible romance con Austin Butler, alimentados por la idea de que la chispa entre ambos habría surgido durante el rodaje de Caught Stealing, el nuevo thriller policial dirigido por Darren Aronofsky en el que comparten protagonismo.

Sin embargo, los rumores parecen haber tomado un rumbo diferente. El video, registrado por un fanático y difundido en redes sociales el domingo 24 de agosto 2025, reflejó una actitud de confianza y proximidad entre la actriz y el cantante, quienes vistieron gafas oscuras y atuendos casuales para recorrer la capital italiana.

En la secuencia, Kravitz –hija de Lisa Bonnet y Lenny Kravitz– aparece con sombrero, lentes y un vestido blanco, mientras lleva una taza de café y una cartera. Junto a ella, Styles –ex miembro de One Direction– de 31 años, se muestra vestido con una campera azul, pantalón de jean y un perfil reservado.

Aunque a simple vista los artistas no tuvieron una actitud que confirmara el romance, el detalle de su lenguaje corporal fue lo que encendió las especulaciones: Zoë Kravitz toma del brazo tranquilamente a Harry Styles mientras pasean tranquilamente por Roma, una cercanía que muchos han interpretado como una señal de complicidad. Ambos aprovecharon el buen tiempo para recorrer la ciudad, aparentemente ajenos a las miradas curiosas y sin percatarse de que estaban siendo grabados.

La amistad de Zoë Kravitz con Taylor Swift, ex novia de Harry Styles

El video captó la atención de los usuarios en redes sociales, debido a la amistad de Zoë Kravitz con Taylor Swift, quien mantuvo en el pasado una relación mediática con Harry Styles. Este posible romance alertó sobre la posible incomodidad que este encuentro podría generar, considerando el historial amoroso de Harry y Taylor, que destaca por fotografías públicas y una ruptura que data de 2013.

Zoë Kravitz reconoció en una reciente entrevista su aprecio por Taylor Swift, a quien considera amiga desde al menos 2016. Declaró haber escuchado completo el álbum próximo a estrenarse, «The Life of a Showgirl» y lo definió como un trabajo “fantástico”, afirmando la ausencia de canciones descartables.

Hasta la fecha, ni Harry Styles ni Zoë Kravitz han emitido declaraciones tras la aparición de las imágenes, ni han aclarado el tipo de relación que los une.