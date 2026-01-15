Héctor Maugeri fue desvinculado de Editorial Perfil y habló de su salida tras 42 años

El periodista Héctor Maugeri fue desvinculado de Editorial Perfil, grupo propietario de la revista Caras y del canal NET TV, en una decisión que generó fuerte repercusión dentro del ámbito de los medios.

La información fue dada a conocer en LAM, donde se detalló que la salida de Maugeri también lo deja fuera de Caras TV y de los contenidos vinculados a esa estructura mediática.

Héctor Maugeri habló tras su salida de Editorial Perfil y dejó un mensaje contundente

Según lo informado, el conflicto se habría producido en un contexto de reclamos por sueldos adeudados y tensiones internas, una situación que, de acuerdo a las versiones que circularon, también habría alcanzado a otros trabajadores de la empresa.

En medio de las versiones cruzadas, Maugeri difundió un mensaje público en el que dio su versión de los hechos.

“Decidí personalmente desvincularme del editorial Perfil tras 42 años de trabajo ininterrumpido para tomar nuevos rumbos profesionales”, expresó el periodista, marcando distancia de las versiones que hablaban de una salida compulsiva.

No obstante, también aclaró que aún quedan temas pendientes por resolver con la empresa, lo que deja abierta la posibilidad de que el conflicto continúe en el ámbito administrativo o legal.

La salida de Maugeri, una figura histórica del periodismo de espectáculos y de la revista Caras, se produce en un contexto de reacomodamientos y tensiones dentro de los medios tradicionales, y generó múltiples reacciones en el ambiente periodístico.

