Hernán de Mala Fama debutó en MasterChef Celebrity y una insólita frase hizo reír a todos

Hernán Coronel, líder de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más divertidos del debut de MasterChef Celebrity. El cantante sorprendió a Wanda Nara y a sus compañeros con una particular definición sobre su llegada a las cocinas.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzó por la pantalla de Telefe y ya dejó algunas escenas que llamaron la atención. Una de ellas tuvo como protagonista a Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quien hizo reír a sus compañeros apenas ingresó a las cocinas del reality.

El músico se mostró entusiasmado, aunque también algo nervioso frente al nuevo desafío. Acostumbrado a los escenarios, ahora deberá demostrar sus habilidades frente a las hornallas y convencer al exigente jurado.

Según informó TN, durante su presentación Coronel protagonizó un divertido intercambio con Wanda Nara y lanzó una frase que rápidamente provocó las risas de los famosos.

La frase de Hernán de Mala Fama que hizo reír en MasterChef Celebrity

Al ingresar al estudio, el cantante reconoció algunas caras conocidas entre sus compañeros y se mostró sorprendido por la variedad de figuras convocadas.

“Wandita, Wandera, acá estoy”, expresó al encontrarse con la conductora.

Pero el momento que más risas provocó llegó cuando explicó cuáles eran sus expectativas dentro del certamen. Hernán aseguró que estaba dispuesto a experimentar y “probar nuevas sustancias alimenticias” que hasta ahora no conocía.

La particular elección de palabras provocó inmediatamente las carcajadas de sus compañeros.

El músico también observó al resto del elenco y lanzó otra definición fiel a su estilo: “Hay gente rara”.

Hernán Coronel, de Mala Fama a las cocinas de MasterChef

Hernán Coronel fundó Mala Fama en 1998 y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras reconocidas de la cumbia villera argentina.

Ahora aceptó un desafío completamente diferente: cambiar temporalmente los escenarios por la cocina de MasterChef Celebrity.

El cantante comparte la competencia con figuras provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, la música, el deporte y los medios.

MasterChef Celebrity regresó con Wanda Nara y cambios en el jurado

La nueva edición tiene nuevamente a Wanda Nara como conductora, mientras que el jurado está integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

El reality reúne a numerosas figuras, entre ellas Lizy Tagliani, Diego Ramos, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Elizabeth Vernaci, Pachu Peña, Marta Fort, Morena Beltrán, Alejandro Lerner y Luck Ra.

En medio de tantas personalidades, Hernán Coronel ya encontró la manera de destacarse: antes de demostrar cuánto sabe de cocina, consiguió convertirse en uno de los protagonistas más divertidos del arranque del programa.