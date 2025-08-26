Homo Argentum, la película de Guillermo Francella, vendió más de un millón de entradas y marcó un récord

Homo Argentum cerró su segundo fin de semana en cartel con 380.000 entradas vendidas en 486 salas, alcanzando un total de 1.075.000 tickets en apenas 11 días. De esta manera, se convirtió en el primer film argentino en superar el millón de espectadores desde Muchachos: la película de la gente, que lo había conseguido a principios de enero de 2024.

Homo Argentum tuvo el tercer mejor arranque del cine argentino en este siglo

La gran incógnita era cómo se comportaría la taquilla en su segunda semana, después de haber convocado 690.000 personas en sus primeros siete días. La respuesta fue más que alentadora: entre el jueves 21 y el sábado 23, la asistencia cayó apenas un 22% respecto del debut, con 262.000 tickets en 469 salas. Una cifra notable si se considera que lo habitual, incluso en grandes éxitos comerciales, es una baja del 40% al 50%.

Con este rendimiento, la comedia antológica de Gastón Duprat y Mariano Cohn, compuesta por 16 microhistorias, llegó a 955.000 espectadores en 10 jornadas, y este domingo 24 superará con holgura la barrera del millón.

De acuerdo al análisis de OtrosCines.com, Homo Argentum logró el tercer mejor arranque del cine argentino en lo que va del siglo, solo detrás de El clan (Pablo Trapero) y Metegol (Juan José Campanella). La comparación con El clan resulta inevitable: aquella película con Guillermo Francella alcanzó el millón en 10 días (apenas un día antes que Homo Argentum) y en su segunda semana cayó un 21%, prácticamente lo mismo que el nuevo film.

El predominio en el mercado es otro dato llamativo. Siempre según lo publicado por OtrosCines.com, durante la primera semana la película se quedó con el 59,3% del público total, mientras que en el segundo fin de semana su cuota creció al 66% de los espectadores en todo el país. En otras palabras, dos de cada tres entradas vendidas correspondieron a Homo Argentum, un fenómeno pocas veces visto en el cine nacional reciente y que todavía no muestra un techo claro en su convocatoria.

