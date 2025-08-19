Florencia Peña habló de Homo Argentum y marcó distancia de Guillermo Francella:”No pienso como él” 

Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, no solo arrasó en taquilla desde su estreno el pasado jueves, con más de 500 mil espectadores en sus primeros días, sino que también desató una intensa controversia que va mucho más allá del cine.

Pareciera que todo lo que se produce en Argenrina es parte de una grieta cultural y política. Pasó con El Eternauta y ahora está pasando con Homo Argentum. En este sentido, el film tiene su mirada crítica sobre la «argentinidad», y ha sido situada dentro del discurso libertario del gobierno de Javier Milei.

Las declaraciones de Francella sobre el cine de autor y el arte contemporáneo, sumadas al respaldo explícito del Presidente, encendieron el debate entre artistas, reabriendo viejas tensiones sobre qué tipo de arte merece ser financiado y qué representa realmente al público argentino.

Qué dijo Florencia Peña sobre Guillermo Francella y la ideología que predica

En medio de este clima, Florencia Peña se refirió al tema en el programa Intrusos (América TV). «Yo creo que ahí hay una ensalada rusa, que se han mezclado todos los temas. Voy a decir lo que digo siempre: a Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él. No solamente porque hemos trabajado mucho juntos, sino también porque ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas», comenzó diciendo la actriz.

Y remarcó: «No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado».

«La cultura de un pueblo es esencial, es esencial que haya un Estado presente como en los países más desarrollados del mundo, que banque cierta parte de esa cultura. No estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, cuando uno filma una película no sabemos cómo le va a ir. Yo he hecho cosas muy buenas a las que no ha ido nadie y cosas no muy buenas que se llenaron, no es una referencia», opinó.

En otra parte, sostuvo: «Yo creo que el arte es subjetivo. Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo. Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político».

«Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo ni a ningún compañero mío por decir cosas con las que no acuerdo. Lo que sí creo es que es bienvenido el debate cuando estas cosas pasan. El cariño que le tengo no tiene nada que ver con mi manera de pensar», cerró Peña.