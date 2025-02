Horacio Pagani llegó a Bendita en limosina, tras ganar la lotería: el vídeo

El pasado martes Horacio Pagani protagonizó un increíble momento en vivo por Bendita (El Nueve) al enterarse que acababa de ganar la lotería. Tras adquirir una suma millonaria, el periodista asistió al programa del miércoles con una extravagante vestimenta y en una limosina.

pagani ayer se ganó la loteria en vivo (17 millones de pesos) y hoy cayó al estudio asi. sirvió pic.twitter.com/VoOQS1Lul1 — fran 🦵🏻 (@franpierna) February 6, 2025

Horacio Pagani y su extravagante llegada a Bendita, tras ganar la lotería

El martes 4 de febrero Bendita estaba saliendo en vivo por la pantalla de «elnueve» cuando uno de los panelistas recibió una noticia increíble que puso a todos sus compañeros a festejar. El conductor Beto Casella estaba publicitando un desodorante de ambiente, cuando el panel comenzó a celebrar: Horacio Pagani acaba de enterar que ganó la lotería.

Al ritmo de «Tira para arriba» de Miguel Mateos, todos los compañeros de Pagani corrieron a abrazarlo y felicitarlo. “¿Viste cómo da revancha la vida?¿Cuánto nos toca a nosotros?”, bromearon los panelistas «Tengo una frase muy remanida pero que es verdad. Dios existe», dijo el periodista completamente eufórico.

Tras recibir una desopilante suma, el panelista decidió presumir la pequeña fortuna que acababa de ganar con una extravagante entrada al programa del miércoles por la noche. Vestido de dorado de pies a cabeza, Pagani llegó al canal en una limosina mientras de fondo sonaba «I Know You Want Me» de Pitbull.

Con una copa con champagne en mano, el periodista ingresó al estudio y Casella bromeó: «se le adjudica la frase «me la patino toda en dos días». “Vine para festejar con mis compañeros”, anunció Pagani. El conductor le preguntó entre risas si tras ganar la lotería pensaba abandonar el periodismo y Pagani bromeó: “No voy más, estoy estudiando todo, voy a comprar Canal 9“.