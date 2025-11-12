Huevos duros en freidora de aire: el truco rápido y sin agua que no falla

Paulina Cocina, la referente de cocina casera más popular en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un nuevo uso para la freidora de aire: cocinar huevos duros sin necesidad de hervir agua.

Este método rápido, limpio y eficiente es ideal para quienes buscan soluciones simples en la rutina diaria o quieren aprovechar al máximo este electrodoméstico que ya es tendencia.

Ingredientes

4 huevos

Paso a paso según Paulina Cocina

Precalentar la freidora de aire a 120 °C.

a 120 °C. Colocar los huevos en la canasta , sin agua ni aceite.

, sin agua ni aceite. Cocinar durante 11 a 12 minutos , dependiendo de si te gustan más o menos firmes.

, dependiendo de si te gustan más o menos firmes. Retirar y sumergir en agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado.

En menos de 15 minutos, los huevos quedan con una textura perfecta: clara firme y yema cremosa.

Un tip para tener siempre a mano

Además de ser una fuente natural de proteínas, los huevos duros son una excelente opción para sumar a ensaladas, picadas o colaciones rápidas. Podés guardarlos en la heladera hasta tres días, listos para usar cuando necesites una comida nutritiva y práctica.