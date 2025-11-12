Huevos duros en freidora de aire: el truco rápido y sin agua que no falla
La freidora de aire se convirtió en una aliada de la cocina práctica. Paulina Cocina compartió su truco infalible para hacer huevos duros perfectos, sin agua y en pocos minutos.
Paulina Cocina, la referente de cocina casera más popular en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con un nuevo uso para la freidora de aire: cocinar huevos duros sin necesidad de hervir agua.
Este método rápido, limpio y eficiente es ideal para quienes buscan soluciones simples en la rutina diaria o quieren aprovechar al máximo este electrodoméstico que ya es tendencia.
Ingredientes
- 4 huevos
Paso a paso según Paulina Cocina
- Precalentar la freidora de aire a 120 °C.
- Colocar los huevos en la canasta, sin agua ni aceite.
- Cocinar durante 11 a 12 minutos, dependiendo de si te gustan más o menos firmes.
- Retirar y sumergir en agua fría para cortar la cocción y facilitar el pelado.
En menos de 15 minutos, los huevos quedan con una textura perfecta: clara firme y yema cremosa.
Un tip para tener siempre a mano
Además de ser una fuente natural de proteínas, los huevos duros son una excelente opción para sumar a ensaladas, picadas o colaciones rápidas. Podés guardarlos en la heladera hasta tres días, listos para usar cuando necesites una comida nutritiva y práctica.
