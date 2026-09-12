Gimena Accardi y Andrés Gil: Yanina Latorre reveló qué pasó con Cande Vetrano y el grupo de amigas

Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que resurgieran las versiones que la vinculan sentimentalmente con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano. En medio de las repercusiones, Yanina Latorre reveló cómo habría impactado la situación en el círculo íntimo que durante años compartieron los actores y aseguró que Accardi habría quedado apartada del grupo de amigas.

La polémica tomó nuevamente fuerza después de que Ángel de Brito hablara en LAM sobre el supuesto vínculo entre Accardi y Gil. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente haber mantenido una relación, por lo que las versiones permanecen en el terreno de las declaraciones periodísticas.

Andrés Gil habló tras las versiones que lo vinculan con Gimena Accardi

En medio de la repercusión, Andrés Gil rompió el silencio en Desayuno Americano, aunque evitó referirse directamente a las versiones sobre Accardi.

“Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir. Entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora, pero yo ya dije lo que tenía que decir”, expresó.

Sus palabras generaron nuevas interpretaciones en los programas de espectáculos, aunque el actor no confirmó de manera explícita la versión de una relación con Accardi.

Fue entonces cuando Yanina Latorre aportó detalles sobre las consecuencias que el episodio habría provocado dentro del grupo de amigos.

“Sin decir que sí, confirmó que sí estuvieron en el momento que se separó Gime Accardi y Nico Vázquez”, sostuvo la conductora de SQP. Además, aseguró que De Brito conocía la versión desde hacía tiempo, pero habría decidido no hacerla pública por la situación personal que atravesaba Cande Vetrano.

Yanina Latorre reveló qué habría pasado con Gimena Accardi y su grupo de amigas

Según Latorre, el supuesto episodio no solo habría repercutido en las parejas involucradas, sino que también habría provocado una fuerte ruptura dentro del círculo íntimo que compartían.

“A Gime la limpiaron del círculo íntimo, al igual que a La China. Eran amigas. Nico Vázquez no le va a perdonar nunca”, afirmó.

De esta manera, la conductora sostuvo que Accardi habría perdido el vínculo con algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Vetrano, aunque las protagonistas no se pronunciaron públicamente sobre el estado actual de su relación.

El antecedente que volvió a poner bajo la lupa a Gimena Accardi y Andrés Gil

A partir de las versiones, también volvió a cobrar relevancia el pasado profesional que comparten Gimena Accardi y Andrés Gil. Ambos protagonizaron En otras palabras, una intensa obra teatral que tuvo un dato particular: Nico Vázquez era su director.

En Desayuno Americano, Luis Bremer recordó aquella puesta y destacó el grado de intimidad que requerían los personajes.

“Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro”, recordó el periodista.

Bremer señaló además que se trataba de una historia “muy íntima y desgarradora”, mientras que Carlos Salerno resumió la química escénica que mostraban los protagonistas con una frase: “Había piel”.

El archivo de aquella obra adquirió ahora una nueva lectura a partir de las versiones difundidas sobre Accardi y Gil, especialmente porque los cuatro involucrados compartían entonces una estrecha relación personal y profesional.

Por el momento, las afirmaciones sobre lo ocurrido provienen de versiones difundidas en programas de espectáculos, mientras que Accardi, Vetrano y Gil no confirmaron públicamente los detalles atribuidos a ese supuesto vínculo.

Con información de Primicias Ya