Semana de votación mixta en Gran Hermano: De que se trata la nueva jugada

Durante la noche de martes se vivió un programa picante en Gran Hermano. El reingreso de Constanza Romero para suplantar a Agostina Spinelli sacudió la casa, que todavía se encontraba en shock por la salida de Catalina.

La más afectada fue Furia, quien desde un inicio no se mostró muy simpatizante de una de las hermanitas más queridas de la edición pasada del certamen. «¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?” cuestionó Juliana a la producción del programa.

Sin embargo, ese no fue el único anuncio importante de la noche. Santiago Del Moro sacó un sobre dorado que leía «Semana de votación mixta» y luego explicó de que se trata.

«Ellos(los jugadores) no lo van a saber. Ellos van a votar en negativo, cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta, entonces la gente va a votar quien quieren que se quede» explicó Del Moro.

«Van a mandar muchos a placa y la gente va a definir quien se queda y quien se va y ahí se van medir los fandoms. Quienes tengan mas apoyo del afuera van a tener más votos y el que tenga menos, el más intrascendente, se va a ir de la casa» agregó el conductor.

Hoy los participantes tienen que votar y se revelara que el voto del público será positivo. Sin embargo, esa no será la única revelación, ya que como contó Del Moro en Instagram tanto la fulminante como la espontanea ya fueron hechas.

Aunque aún se desconoce quienes las realizaron y quienes son las víctimas de las jugadas.

¿Quién es el nuevo líder de la semana?

Como todos los martes, el reality tuvo una gala especial por la definición de la competencia, que otorga inmunidad y la posibilidad de modificar la placa el próximo jueves.

Los jugadores fueron jugando durante todo el día para poder consagrarse lideres esta semana, después de la ultima placa eran muchos quienes quería asegurarse el puesto para poder salvarse de una posible eliminación. La rivalidad esta vez está más que clara y el nuevo dúo furioso era el más interesado en ganar.

Durante la emisión del programa quienes llegaron a la final de la prueba fueron Emanuel y Manzana, el juego requería de mucha concentración y tras algunos errores, «Emma Vich» logró consagrarse líder. Justo en una semana en la que la casa podía ir por él, como intento por desestabilizar a Furia.