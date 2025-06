Quién era Anne Burrell, la icónica chef de la televisión de Estados Unidos que murió

Anne Burrell, la figura de la televisión de Estados Unidos y reconocida chef, murió en su casa en Nueva York. Famosa por su pelo batido y su popular trayectoria, se conoció que la cocinera falleció este martes 17 de junio en su hogar de Brooklyn, a los 55 años. Quién era.

¿Quién era Anne Burrell, la popular chef televisiva de Estados Unidos?

Nacida el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, Nueva York, Anne Burrell fue una de las chef más carismáticas de la televisión de Estados Unidos, reconocida por su estilo único, llena de energía y con gran pasión para enseñar. Inspirada por las comidas caseras de su madre y el ícono de la televisión, Julia Child, Anne descubrió su amor por la cocina a muy temprana edad.



Burrell se graduó en 1996 el prestigioso Culinary Institute of America y su salto a la fama llegó a principio de los años 2000 cuando empezó a aparecer en programas de Food Network, el prestigioso canal de la televisión de Estados Unidos.

El reconocimiento de la chef Anne Burrell en la televisión de Estados Unidos

La participación como sous chef en Iron Chef America le dió a Anne Burrell su primer reconocimiento por parte del público. Destacada por su carisma y sus habilidades culinarias, la chef tuvo su propio programa nominado al Emmy, Secrets of a Restaurant Chef, que se estrenó en 2008 y se emitió durante nueve temporadas.



A partir de ahí, Burrell se volvió un ícono del canal de tv Food Network, participando también en programas como Chef Wanted, Chopped, Food Network Star y más recientemente en la serie de competición House of Knives, estrenada en marzo de 2025.



Anne Burrell fue una de las favoritas entre los fanáticos de Food Network y durante muchos años fue la presentadora del programa Worst Cooks In America, donde gracias a su pasión por la comida y su dedicación para enseñar, convirtió a las peores aspirantes de cocina, en grandes cocineras.

Anne Burrel más allá de la televisión de Estados Unidos

Además de su carisma en la pantalla chica, la chef Burrell fue autora de dos libros de cocina: «Cook Like a Rockstar» (2011), que la convirtió en un Bestseller en el prestigioso New York Times y «Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower» (2013).



Fuera de la cocina, Anne formaba parte del consejo asesor de la Fundación Garden of Dreams, fue embajadora de celebridades de la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil y fue miembro dedicado del Consejo de Alimentos de City Harvest. «Me siento muy afortunada de poder compartir mi verdadera pasión en la vida con los demás», dijo Burrell, de acuerdo con People.