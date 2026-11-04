Jack Nicholson a los 89 años: Michael Douglas reveló cómo vive el actor que desapareció de Hollywood

Michael Douglas sorprendió con nuevas declaraciones sobre Jack Nicholson, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, que a sus 89 años lleva más de una década alejado de las cámaras. Durante una presentación de sus memorias, el protagonista de Bajos instintos contó cómo vive actualmente su amigo y llevó tranquilidad a quienes se preguntan por su estado.

Según informó Rolling Stone, Douglas habló sobre Nicholson durante un encuentro en Swansea, Gales, donde presentó su autobiografía One Helluva Ride. Allí aseguró que el actor se encuentra bien, aunque eligió mantenerse apartado de la vida pública y disfrutar de una rutina mucho más tranquila.

Qué dijo Michael Douglas sobre Jack Nicholson y su vida a los 89 años

«Ya no trabaja. Está bien. Ha desaparecido de la vida pública», expresó Douglas al referirse a su amigo, con quien mantiene una relación de varias décadas.

El actor, de 82 años, también reveló que todavía se encuentran y compartió un detalle de la vida cotidiana de Nicholson.

«Todavía lo veo y está bien. Anda cerca de su casa, caminando en pantuflas», contó durante la presentación de su libro.

Douglas explicó que comprende la decisión de su colega de alejarse de los reflectores y aseguró que, después de una carrera extraordinaria, merece disfrutar de su tranquilidad.

Ambos mantienen una amistad desde la década de 1970, cuando Douglas produjo Atrapado sin salida (1975), película protagonizada por Nicholson que ganó cinco premios Oscar, incluidos mejor película y mejor actor.

Jack Nicholson: cómo es su vida lejos del cine y cuándo fue su última aparición pública

Jack Nicholson no protagoniza una película desde 2010, cuando participó en la comedia romántica ¿Cómo saber si es amor? (How Do You Know), junto a Reese Witherspoon, Owen Wilson y Paul Rudd.

Aunque nunca anunció oficialmente su retiro, el actor redujo considerablemente sus apariciones públicas y mantiene una vida reservada.

Una de sus últimas participaciones televisivas fue en febrero de 2025, durante el especial por los 50 años de Saturday Night Live, donde presentó al comediante Adam Sandler.

También fue visto en partidos de Los Angeles Lakers, equipo del que es un reconocido fanático.

En abril de 2026, su hija Lorraine compartió una fotografía familiar con motivo de su cumpleaños número 89, en la que se lo veía sonriente junto a la cantante Joni Mitchell.

Ganador de tres premios Oscar y protagonista de clásicos como El resplandor, Batman y Mejor… imposible, Nicholson continúa siendo una de las grandes leyendas del cine.

Las palabras de Michael Douglas ofrecieron una mirada poco habitual sobre su presente: una vida tranquila, lejos de Hollywood, pero manteniendo el contacto con sus amigos y seres queridos.