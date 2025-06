Jared Leto enfrenta graves acusaciones por conducta sexual inapropiada con menores

Jared Leto fue acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, algunas afirman que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

Este sábado un reconocido medio de Estados Unidos publicó un artículo en dónde las victimas contaron las experiencias que tuvieron con el actor. Aseguraron que Leto mantenía comportamientos parecidos y repetitivos a la hora de entablar un vínculo con ellas.

Jared Leto bajo la lupa: el relato de las víctimas

La gravedad de las acusaciones, revelaron que el actor de 53 años, no solamente mantuvo comportamientos inadecuados con mujeres, sino que se suma un agravante. La mayoría de las víctimas eran adolescentes de entre 16 y 17 años. “Esto fue un secreto a voces durante mucho tiempo”, aseguraron.

Una de las víctimas, relató que Leto salió desnudo de una habitación y comenzó a masturbarse delante de ella. En el momento del hecho, la mujer tenía 16 años. Este tipo de comportamiento por parte del actor, se replicó en otras mujeres, con edades similares.

Otra mujer, expuso que ella era una adolescente de 16 años, en el 2008 y que encontró a Leto en en el Urth Caffé de Los Ángeles y entablaron un diálogo amistoso, al punto de pasarle su número de teléfono.

En reiteradas ocasiones, el actor llamó a su casa para invitarla a fiestas. Ante la negativa, las conversaciones empezaron a tener tintes sexuales, e incluso la llamaba varias veces al día.

“Me preguntaba cosas como: ‘¿Alguna vez tuviste novio? ¿Alguna vez has chupado un pene?‘”, declaró y además agregó: “cambió su forma de hablar. Me asustó. Esa fue la primera vez que pensé: ‘Dios mío, eso no solo pasa en las películas’”.

Entre los relatos, se encuentra el de Laura La Rue, una modelo de 16 años en 2008, que aseguró haber conocido a Leto en una gala benéfica por los derechos de los animales ese mismo año. Mantuvieron un breve contacto a través de mensajes por correo electrónico antes de que la invitara a su estudio.

La modelo finalmente accedió a una de las invitaciones que le hizo y visitó su estudio en abril de 2009. Recordó que él intentó seducirla en varias ocasiones durante el encuentro.

Las declaraciones exponen al actor y cantante, sin embargo un miembro de la banda Thirty Seconds to Mars, de la cuál Leto es integrante, negó expresamente todas las acusaciones. La misma declaración hizo uno de sus representantes.