Peter Lanzani habló de la China Suárez y reveló su deseo de volver a trabajar juntos

El actor sorprendió al recordar detalles de la personalidad de su ex compañera de elenco y aseguró que le gustaría reencontrarse con ella en un nuevo proyecto.

Peter Lanzani y La China Suárez

Peter Lanzani sorprendió con sus declaraciones al mencionar datos que no se conocían de su ex compañera de elenco, la China Suárez. Además, manifestó su deseo de volver a reencontrarse con la actriz y trabajar en algún proyecto juntos. 

Entre risas y recuerdos, Peter Lanzani nombró a la China Suárez en un ping pong imperdible

En un ping-pong de preguntas y respuestas para el medio Resumido, el actor debió elegir entre cuatro paletas con los nombres de Guillermo Francella, Chino Darín, Lali Espósito y la China Suárez.  

“¿Quién es el más enojón?”, indicaba la primera pregunta. 

Sin dudarlo y recordando que si bien hace mucho no la ve, tiene el recuerdo de su personalidad, contestó: “La China. Marcaba sus límites muy bien, admirable. Tendría que aprender mucho más de eso».

“¿Con quién volverías a trabajar?”, indagaron desde el medio 

“Quizás con la China, porque hace rato que no la veo y me gustaría volver a reencontrarme con ella”, reconoció el actor previo a mencionar que, en realidad, le gustaría trabajar con todos si pudiera. 


