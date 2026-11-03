Johnny Depp irreconocible: la impactante transformación para su nueva película y su esperado regreso a Hollywood

Johnny Depp volvió a sorprender con una transformación física que lo dejó prácticamente irreconocible. El actor de 63 años protagoniza Ebenezer, una nueva adaptación del clásico Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, en la que interpreta al famoso Ebenezer Scrooge. Con un rostro envejecido, cabello gris, prótesis y un elaborado trabajo de maquillaje, el protagonista de Piratas del Caribe luce completamente diferente.

Según informó la revista People, el actor habló sobre el proceso de construcción del personaje durante una presentación de la película en Nueva York, realizada el 1 de noviembre. Depp explicó que buscó comprender la historia personal de Scrooge y las razones que lo llevaron a convertirse en un hombre amargado y solitario. La transformación comenzó a tomar forma cuando se colocó por primera vez el vestuario, que describió como una especie de armadura para el personaje.

La increíble transformación de Johnny Depp para interpretar a Ebenezer Scrooge

Las imágenes y los videos difundidos por la producción muestran a Johnny Depp con una apariencia completamente diferente a la habitual.

El actor aparece con el rostro envejecido, arrugas pronunciadas, cabello canoso y una caracterización que reproduce la estética de la Inglaterra victoriana.

Para conseguir ese resultado, el equipo recurrió a prótesis faciales, maquillaje especializado y un vestuario diseñado para reforzar la personalidad del protagonista.

El diseñador de prótesis Barrie Gower reveló que Depp participó activamente en la creación de su apariencia y sugirió incorporar detalles como lunares y modificaciones en el mentón para construir una imagen más particular.

La transformación sorprendió incluso a sus compañeros de elenco. Tramell Tillman, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Presentes, reconoció que no pudo identificar al actor cuando lo vio completamente caracterizado por primera vez.

De qué trata Ebenezer, la nueva película de Johnny Depp

La película está basada en Un cuento de Navidad, la célebre historia publicada por Charles Dickens en 1843.

La trama sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre rico, avaro y solitario que desprecia la Navidad y mantiene una relación distante con quienes lo rodean.

Durante la Nochebuena recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, quien le advierte que tres espíritus lo acompañarán en un recorrido por su pasado, presente y futuro.

A través de esas experiencias, Scrooge deberá enfrentarse con sus decisiones, sus errores y las consecuencias de su comportamiento.

Esta nueva adaptación, dirigida por Ti West, apuesta por una versión más oscura y cercana al terror gótico, con apariciones sobrenaturales y una atmósfera inquietante.

El regreso de Johnny Depp a Hollywood después de varios años

Ebenezer representa uno de los regresos más importantes de Johnny Depp a las grandes producciones de Hollywood, después de un período en el que su carrera estuvo marcada por la disputa judicial con su expareja Amber Heard.

En los últimos años, el actor participó en proyectos como Jeanne du Barry y también volvió a trabajar detrás de cámara con Modì, Three Days on the Wing of Madness.

Ahora retoma un papel protagónico en una producción de Paramount Pictures, con un personaje que parece especialmente adecuado para su capacidad de transformación.

A lo largo de su carrera, Depp construyó algunos de sus personajes más recordados mediante cambios físicos extremos, como Edward Scissorhands, Willy Wonka, el Sombrerero Loco y Sweeney Todd.

Cuándo se estrena Ebenezer, la nueva película de Johnny Depp

Ebenezer llegará a los cines argentinos el jueves 12 de noviembre de 2026, mientras que su estreno en Estados Unidos está previsto para el viernes 13.

La película cuenta con un elenco de figuras internacionales, entre ellas:

Ian McKellen , como Jacob Marley.

, como Jacob Marley. Andrea Riseborough , como el Fantasma de las Navidades Pasadas.

, como el Fantasma de las Navidades Pasadas. Tramell Tillman , como el Fantasma de las Navidades Presentes.

, como el Fantasma de las Navidades Presentes. Rupert Grint , como Bob Cratchit.

, como Bob Cratchit. Daisy Ridley, como Clara.

La dirección está a cargo de Ti West, conocido por películas de terror como X, Pearl y MaXXXine.

Con esta producción, Johnny Depp vuelve a apostar por uno de los recursos que marcaron su carrera: desaparecer detrás de un personaje y sorprender al público con una transformación radical.