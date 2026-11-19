Jorge Rial volvió a reinventarse en el mundo de los medios y puso en marcha Ensalada Rusa, su nuevo proyecto digital. Después de anunciar su salida de Carnaval Stream, el periodista decidió apostar por un espacio propio en YouTube, donde combina información política, espectáculos, internas televisivas y revelaciones sobre las figuras más importantes de la actualidad.

El lanzamiento oficial se realizó el lunes 16 de noviembre de 2026, aunque el conductor ya había comenzado a publicar videos y realizar transmisiones especiales a principios de mes. Según informó Clarín, el proyecto llegó después de su alejamiento de Carnaval y en medio de una etapa de cambios dentro del streaming argentino.

Qué es Ensalada Rusa, el nuevo canal de Jorge Rial

Ensalada Rusa es el nombre elegido por Jorge Rial para su nuevo espacio de contenidos digitales, una propuesta que combina dos de los temas que marcaron su carrera: la política y el espectáculo.

El periodista utiliza su canal de YouTube para desarrollar información, análisis y comentarios sobre acontecimientos de actualidad, con especial atención a las internas del poder y del mundo televisivo.

A diferencia de los canales de streaming tradicionales, que suelen contar con una programación diaria integrada por diferentes conductores, Rial aclaró que su proyecto funciona, por ahora, como un canal personal de YouTube.

“No tengo un streaming. Es un canal de YouTube que por ahora seguirá siendo eso”, explicó el conductor en sus redes sociales.

Con esa aclaración buscó diferenciar su propuesta de otros proyectos digitales encabezados por figuras como Nicolás Occhiato y Migue Granados.

Por qué Jorge Rial dice que transmite desde la clandestinidad

Una de las particularidades de Ensalada Rusa es la manera en que Rial presentó sus primeras emisiones.

Antes del estreno oficial, el periodista comenzó a publicar transmisiones especiales bajo el nombre de “salidas de emergencia”, con una estética vinculada al misterio y a la difusión de información exclusiva.

La expresión “desde la clandestinidad” forma parte de la identidad comunicacional del proyecto y de la forma en que el conductor promociona sus apariciones.

De hecho, el día del lanzamiento oficial publicó un mensaje para convocar a sus seguidores.

“Hoy salimos de la clandestinidad”, anunció Rial, antes de anticipar nuevas revelaciones políticas y del espectáculo.

No se trata de una situación de clandestinidad real, sino de un recurso utilizado para presentar el nuevo espacio y generar expectativa entre su audiencia.

Qué revelaciones hizo Jorge Rial en Ensalada Rusa

El conductor no esperó al lanzamiento oficial para comenzar a generar repercusiones.

Una de sus primeras transmisiones estuvo dedicada a la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, una operación que provocó numerosas especulaciones sobre el futuro de figuras televisivas.

Durante esa emisión, Rial analizó las consecuencias de la venta de la productora y se refirió a la situación de Ángel de Brito, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani, cuyos programas estaban vinculados con Mandarina.

También lanzó fuertes críticas contra algunas figuras del medio y planteó posibles escenarios para la programación de América TV y Canal 9.

En otras transmisiones abordó cuestiones políticas, movimientos empresariales y versiones sobre el futuro de distintos protagonistas de la actualidad nacional.

De esta manera, Ensalada Rusa comenzó a construir su identidad alrededor de la información de último momento, los comentarios sin filtros y las revelaciones sobre el detrás de escena del poder.

Por qué Jorge Rial se fue de Carnaval Stream

La llegada de Ensalada Rusa se produjo después de que Jorge Rial anunciara su alejamiento de Carnaval Stream, uno de los proyectos digitales de los que había formado parte.

El conductor explicó que su salida había sido conversada con las autoridades del canal y que respondía a cuestiones personales.

Además, dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

“Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté durante dos años”, expresó al comunicar su decisión.

Su salida coincidió con un período de incertidumbre para Carnaval, que también había perdido a Alejandro Fantino.

Según publicó Clarín, la señal tiene previsto finalizar su programación actual el 27 de noviembre y evaluar su continuidad durante 2027.

Sin embargo, Rial aseguró que su alejamiento se produjo de común acuerdo y destacó su experiencia dentro del proyecto.

Cuándo se estrenó Ensalada Rusa y dónde se puede ver

Ensalada Rusa tuvo su lanzamiento oficial el lunes 16 de noviembre de 2026, después de varias emisiones anticipadas que comenzaron el 2 de noviembre.

El contenido se puede seguir a través de YouTube, donde Rial publica sus transmisiones y desarrolla los temas que considera más relevantes.

En su primera edición oficial, el periodista aseguró que las emisiones previas habían acumulado más de 1,5 millones de visualizaciones, una cifra que presentó como señal del interés generado por su nuevo proyecto.

Por el momento, no anunció una grilla completa de programas ni confirmó que Ensalada Rusa vaya a convertirse en una señal de streaming tradicional.

Jorge Rial apuesta a una nueva etapa en los medios digitales

La creación de Ensalada Rusa representa un nuevo paso en la trayectoria del periodista, que durante décadas estuvo vinculado con la televisión y que en los últimos años amplió su presencia en los medios digitales.

Mientras continúa con su actividad televisiva en C5N, el conductor busca desarrollar un espacio propio para abordar los temas que marcaron su carrera.

Con una propuesta que mezcla política, espectáculos y revelaciones, Jorge Rial apuesta a consolidar una audiencia propia en YouTube.

El lanzamiento de Ensalada Rusa también refleja el crecimiento de los contenidos periodísticos digitales y la tendencia de los conductores tradicionales a crear proyectos independientes para comunicarse directamente con sus seguidores.